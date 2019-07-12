Минчане бросили вызов чиновникам в суде 2 12.07.2019, 8:44

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Жители улицы Розы Люксембург взбунтовались против строительства паркинга под их окнами.

Строительство подземного паркинга под окнами жилого дома – не нарушение. Такой ответ из администрации города получили жители многоэтажки по улице Розы Люксембург в столице. Факты нарушений они пытались доказать ответственным чиновникам уже не один год, но не получив поддержки – обратились в суд, сообщает «Белсат».

Годы борьбы против паркинге под окнами жилого дома в Минске не дали результата: Мингорисполком письменно сообщил жителям, что нарушений не выявлено. Стройка продолжается, но жители заявляют, что намерены и дальше отстаивать свои права.

Нормы санитарной, экологической, пожарной безопасности, отсутствие детских площадок и подъездов к дому - лишь часть нарушений, с которыми идет строительство подземного паркинга, говорят жители. Этому получены письменные подтверждения из различных надзорных государственных инстанций, однако минчане стали заложниками вседозволенности компании-застройщика - ОАО «Лект» - и благоприятствования со стороны городских властей.

«Это письмо без слез читать нельзя: что ни строчка - то нарушение. И пишется в основном о проекте самого паркинга, и ни слова не пишется о нарушении наших гражданских прав - право на безопасную среду жизни», - говорит жительница дома Тамара Спижарная.

Борьбу против подземного паркинга, который строится за считанные метры от стен дома, жители ведут 8 лет. За это время активисты изучили все нужные санитарные и строительные нормативы, после их жалоб строительство приостанавливали. Остановить ее полностью надеялись после встречи с председателем Мингорисполкома этим летом, однако надежды не оправдались: власти стали на сторону застройщиков.

«Закон об архитектурной и градостроительной деятельности носит декларативный характер, и многие его нормы ссылаются на другие нормативные документы. Это дает возможность чиновникам прикрываться какими-то техническими нормативными актами и постановлениями и делать различные застройки. И это усложняет жителям возможность отстаивать свои права», - объясняет активист кампании «Город для горожан» Денис Кобрусев.