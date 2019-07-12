Сергей Гуренко: Может, 1:1 и лучше, чем победа в гостях над «Лиепаей» 12.07.2019, 9:19

СЕРГЕЙ ГУРЕНКО

Это позволит мобилизовать команду.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал ничью в Лиге Европы с "Лиепаей" (1:1), сообщает pressball.by.

- Что сейчас на душе?

- Да ничего. Отыграли первый тайм — нужно готовиться ко второму. Сейчас думаю, как лучше восстановиться к матчу с Брестом, в хороших кондициях подойти к конкретной игре. Сами видите, в обрез людей, используем все возможности, какие только есть. Считаю, пока достаем максимум.

- Фатаи — штатный пенальтист команды?

- Я сторонник того, что к мячу должен подходить тот, кто лучше себя чувствует. Хотя внутри были сомнения потому, что Фатаи провел всю игру. Я бы, может, сделал ставку на Билонога. Бывает. Тем более при мне Фатаи всегда забивал. Сейчас не забил, но мы команда. Может, то, что произошло, и должно было произойти. В том году мы выиграли на выезде 2:0, а дома уступили 1:2. Поэтому сейчас должны выйти на ответный матч более настроенными.

- "Динамо" снова сыграло в два центральных защитника. Все задуманное получилось?

- У нас были варианты опустить вниз Капленко, но тогда потеряли бы в опорной зоне. Мы знали, что самые сильные стороны соперника — индивидуальное мастерство обоих крайних нападающих (78-го и 88-го номеров). Была установка сыграть с ними плотнее, не дать разбежаться. В целом, в начале не разобрались.

- Второй тайм у "Динамо" получился намного лучше первого. Почему?

- Может, соперник подсел. В первом тайме он оборонялся очень организованно, центр был полностью перекрыт, возможности возникали только на флангах. Понятно, что одному Фатаи было сложно в борьбе с центральными защитниками. Затем мы добавили Вергейчика, ситуация улучшилась. Но, опять же, в футболе очень многое определяет индивидуальное мастерство. Какие бы ты схемы ни отрабатывал, но если нет силенок пробить, прострелить по воротам, обыграть один в одного, то какие могут быть вопросы. В целом, задача пройти этот раунд. Дальше у нас будет неделя на подготовку и возможность дозаявить новичков.

- "Лиепая" чем-то удивила?

- Нет, увидели все то, чего и ожидали. Единственное, они сыграли в два опорных. Ранее играли в одного. А так… Хорошие, индивидуально сильные игроки в атаке. Именно на пространстве. Нашей задачей было лишить их пространства.

- Выход Тигиева связан с тем, что пара Чиж — Лях много ошибалась в первом тайме?

- Понятно, молодые ребята. Пока делал ставку на молодежь, которая лучше готова функционально. Тигиеву было бы тяжело провести два тайма. Плюс Чиж во втором тайме страховал хорошо. Ему нужно набирать. Он знает, что ему надо улучшать.

- Демченко всего 17 лет, а он дебютировал в таком матче…

- Парень хорошо смотрелся. Конечно, если бы он провел с нами сборы, поработал… Пока же работает с нами только неделю-две. Но, считаю, что он, что Ложкин (чередую их) — очень талантливые ребята. За ними будущее "Динамо". Но им надо работать, работать и работать. На подходе еще есть много интересных ребят.

- Очень много споров вызвал пенальти на 12-й минуте.

Что здесь обсуждать? Мы не должны были позволить еще в начальной стадии разогнать эту атаку. И не было бы этого пенальти, если бы грамотно заблокировал защитник. По мне, Капленко там ничего не делал, просто стоял — и в него воткнулся соперник. Это футбол, что поделать.

- В целом довольны результатом?

- Может, 1:1 и лучше, чем 2:1. Иначе вышли бы дома расслабленные. А сейчас будем понимать, что надо играть в футбол и выигрывать.