Реакция ГАИ на нарушения Лукашенко и их коллег удивляет водителей 12.07.2019, 9:34

Еще одна белоруска получила странное письмо.

На днях в редакцию ABW.BY обратилась автовладелица из Бреста Александра: посмотрите, мол, что я получила в ответ из ГАИ на свое заявление.

Содержание письма по своей сути напоминает то, что пришло гомельчанину Павлу по заявлению о нарушении ПДД Лукашенко и его подчиненными. Тот ответ - на фото ниже (а саму историю можно прочитать здесь):

И Павлу, и Александре, а заодно и нам всем остается гадать: какое же решение приняла ГАИ и приняла ли вообще? Ясно выразиться в обоих случаях правоохранительные органы не посчитали нужным. Похоже, это уже тенденция.

Кратко суть заявления, которое было подано в ГАИ Бреста, такова.

9 июня, проезжая по улице Менжинского в Бресте с семьей, Александра увидела, что инспектор ГАИ в автомобиле гражданского исполнения с мигалкой привлекает к ответственности велосипедиста. При этом инспектор припарковался весьма небезопасно для других.

"Оформление документов именно в этом месте затруднило движение ТС на данном участке, а также значительно ухудшило обзор водителям, двигающимся в попутном направлении, вынудив их объезжать ТС оперативного назначения, выезжая на встречную полосу движения..." - отметила в заявлении женщина.

Вот видео:

Водитель посчитала, что инспектор нарушил п.25 главы 6 ПДД. Отступать от требований п.143.4 главы 19 ПДД РБ он мог только при условии обеспечения безопасности движения. Направляя заявление руководству ГАИ Брестской области, Александра просила провести служебную проверку по данному факту, дать оценку действиям инспектора при ведении административного процесса, привлечь инспектора к ответственности. Видеозапись она приложила на диске.

Вот заявление:

И ответ ГАИ:

"Интересно следующее: сам ответ ни о чем не говорит, так как знающие люди понимают, что постановления могут быть разными, в том числе и об отсутствии состава нарушения, - комментирует Александра. - Думаю, что такие ответы, именно по такому же шаблону, отправляют гражданам, которые заявили, к примеру, об автомобиле, стоящем на газоне. И в итоге получают стандартный ответ. Как в таком случае граждане могут быть уверены, что в ГАИ проверку провели? И к каким выводам эта проверка пришла?"

В соответствии со ст.18 Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц" письменные ответы на письменные обращения должны быть обоснованы и мотивированы (при необходимости - со ссылками на нормы актов законодательства), а также содержать конкретные формулировки.

Письменные обращения считаются рассмотренными по существу, если рассмотрены все изложенные в них вопросы, а заявителям направлены письменные ответы (ст.14 Закона).