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Порядок блюд: каким должен быть идеальный прием пищи

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  • 12.07.2019, 9:43
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«Золотое правило» искали еще древние римляне.

Древние римляне, любившие порядок, строили свою трапезу по плану ab ovo usque ad mala, то есть начинали с яиц, а заканчивали яблоками (фруктами). Современные исследования подтверждают традиционную эмпирическую идею о том, что порядок продуктов важен для здоровья. Разный порядок блюд при одинаковом составе и калораже весомо влияет на наши гормоны. Итак, давайте разберемся, как это работает и как выстроить идеальную последовательность приема пищи, пишет nv.ua.

Итак, разные нутриенты имеют разное влияние на эндокринные L-клетки, которые вырабатывают гормон GLP-1 в ответ на пищу. Чем ниже уровень GLP-1, тем хуже насыщение человека, тем быстрее опорожняется его желудок, хуже работает кишечник, хуже работает инсулин. А кроме этого GLP-1 позитивно влияет на многие органы, от мозга до сердца, защищая их. Механизм секреции GLP-1 двухфазный, начинается с желудка, продолжается в кишечнике. Нам важно, что более высокий уровень GLP-1 замедляет эвакуацию желудка и снижает уровень секреции соляной кислоты.

Более низкая скорость опорожнения желудка связана с лучшим насыщением и более медленным поступлением пищи в тонкий кишечник, более медленным ее всасыванием. А чем медленнее, тем меньше простпрандиальная гликемия. Поспрандиальная гликемия — это избыточный подъем глюкозы в крови после еды. Такая гликемия является ранним признаком диабета, а также может быть и у пока здоровых людей, усиливая выраженность гликации, оксидантного стресса и повышая риск сердечно-сосудистых болезней.

Овощи. Если вы едите овощи перед приемом углеводов более высокой плотности, это улучшает гликемический контроль: меньше инсулина, меньше подъем глюкозы.

Белок. Если вы съедаете первым белок, то это также улучшает гликемический контроль. В другом исследовании изучали последовательность приема продуктов: рис, потом рыба; рыба, потом рис; мясо, потом рис; рис, потом мясо (пропорции и калораж одинаковые). Оказалось, что первый прием рыбы или мяса приводил к большему насыщению, замедлял эвакуацию желудка, меньшей постпрандиальной гликемии и более высокой выработке гормона GLP-1 как у диабетиков, так и здоровых добровольцев.

Жир. Оливковое масло, употребленное вначале, улучшает гликемический контроль.

Заключение. Чем быстрее опорожняется ваш желудок, тем слабее сытость. Начиная трапезу с белковых, клетчаточных и жирных продуктов, мы усиливает выработку GLP-1. Это сделает нас более сытыми и уменьшит действие углеводов. Идеальная последовательность трапезы: салат с зеленью и овощами (можно с оливковым маслом), затем съедаете белковую пищу и только после этого либо более плотные углеводы либо фрукты. Такая последовательность блюд дает лучший гликемический контроль. Ешьте с умом и будьте здоровы.


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