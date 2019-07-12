Сторонники Гуайдо и Мадуро объявили новый раунд переговоров 1 12.07.2019, 10:33

Хуан Гуайдо

Фото: Bloomberg

Обсуждение вопроса выборов пока отложено.

Представители законного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и

узурпатора Николаса Мадуро продолжат переговоры "для достижения согласованного решения в рамках конституции", сообщает dw.com.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, распространенном в четверг, 11 июля, по итогам третьего раунда диалога, прошедшего на карибском острове Барбадос. Осло с мая выступает в роли посредника между сторонами конфликта.

Официально подробности встречи не разглашаются. Министр иностранных дел Норвегии уточнила, что участники диалога "проведут консультации, чтобы продвинуться вперед в переговорах".

Второй вице-спикер Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес, представляющий оппозицию, подтвердил эту информацию.

Обсуждение вопроса выборов отложено

Как отмечает агентство AP, следующий раунд может состояться уже на следующей неделе. Собеседники агентства указали, что обсуждение проблемного вопроса выборов в Венесуэле было решено перенести ближе к концу переговорного процесса. Оппозиция настаивает на проведении досрочного голосования, подчеркивая, что переизбрание Мадуро в мае 2018 года было незаконным.

Министр связи и информации Хорхе Родригес, выступавший от лица Мадуро, в свою очередь подчеркнул стремление сторон разрешить противоречия "конституционными и мирными средствами". Он также поблагодарил премьер-министра Барбадоса Миу Моттли за оказанное гостеприимство.

Culmina en Barbados esta jornada de la mesa permanente de diálogo x la paz, espacio para dirimir las controversias x vías constitucionales y pacíficas. Exitoso intercambio auspiciado x Gobierno de Noruega. Agradecemos a la 1a Ministra de Barbados, Mía Mottley x su hospitalidad. — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 11 июля 2019 г.

Пятичасовые прения

Ранее глава Венесуэлы отметил, что "представители сторон вели переговоры пять часов". "Мне кажется, что мы шаг за шагом, руководствуясь стратегическим терпением, подготовим дорогу к миру", - добавил он.

Борьба за власть в переживающей глубокий экономический и политический кризис Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность, в числе прочих, признают Россия, Китай и Куба.