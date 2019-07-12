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Шендерович: Достаточно, чтобы Мария-Антуанетта сказала глупость про пирожные

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  • 12.07.2019, 10:52
  • 3,519
Виктор Шендерович
Фото: delfi

Ребята, дочиркаетесь.

— Есть Ломоносов и Лавуазье. И в истории эти законы действуют точно также. Они просто не так очевидны, — рассуждает известный российский публицист Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». — Просто дольше проходит между тем, что чиркнешь и взорвется. Просто тут сразу взорвется. А тут через какое-то время.

Ребята, дочиркаемся, точно также ведь работают эти законы. Если власть не меняется, если общество не эволюционирует, если не развиваются стандарты, тогда энергия сопротивления, ее можно долго подавлять, но однажды в какой-то момент так встают эти синусоиды, что власть оказывается в нижней точке по своим возможностям. А раздражение оказывается в высокой точке.

И тогда достаточно, чтобы какая-то Мария-Антуанетта сказала какую-нибудь глупость про пирожные. Или даже неважно. Или даже она этого не говорила. А кто-то сказал, что она сказала. Как выясняется. Или в Тунисе достаточно, чтобы дали пощечину, жена какого-то бонза дала пощечину торговцу. Он себя сжег. Еще неделю бы назад просто сжег и все. А тут бац – и революция. В какой момент это происходит. Почему терпели, терпели, а вот тут полыхнуло. Потом можно уже подгонять под ответ. Говорить, что иначе и быть не могло.

Поднимется мститель суровый — написано было когда-то. Поднялся. Лучше стало? Ау. Лучше стало? Или надо было все-таки по кадетскому пути идти. И все-таки реформы. И все-таки земство. Все-таки власть народу. Реальная. Земство. Самоуправление. Может, это был правильный путь. Может, не надо было нагайками студентов, которые предлагали право, реформы, права человека. Европейские стандарты.


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