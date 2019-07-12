Турция сообщила о начале поставок С-400 1 12.07.2019, 11:23

1,173

Первая партия поступила на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара.

Первые компоненты российских зенитных ракетных систем С-400 доставлены в Анкару. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны Турции.

Партия комплектующих российского вооружения поступила на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара.

Контракт на поставку российских зенитных систем вызвал конфликт между Анкарой и Вашингтоном. США требовали отказаться от сделки и предлагали взамен С-400 свои Patriot.