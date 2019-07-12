«Бобок, бобок» 6 Александр Хоц

12.07.2019, 11:47

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Путинизм погрузился в дрему.

Рассуждая о причинах застоя, Владислав Иноземцев пишет: "Во главе России стоит человек, не верящий в будущее и не слишком комфортно ощущающий себя в настоящем. К сожалению, двадцать лет его правления привели к тому, что эти же императивы восприятия мира передались и стране в целом".

Модель России, где элита навязала стране ретроградные комплексы, не кажется мне слишком глубокой. Запрос самого общества на консервативную "стабильность" после "бурных 90-х" - важный фактор, объясняющий настоящее.

Распад советской империи оказался шоком для россиян, - так что слова Путина о "геополитической катастрофе" - не только мнение "вождя". "Парад суверенитетов" в правление Ельцина - был, по сути, продолжением тенденции имперского "развала", которая была запущена "Перестройкой" советской эпохи.

Старческий имперский организм, державшийся на скрепах КГБ, пропаганды, изоляции от мира и репрессий, - зацепил своим распадом и Россию - которая была центром имперской конструкции.

Потерявшая "окраины", Россия сохранила все черты своего имперского сознания. И при первой же возможности (сырьевые цены "нулевых" и т.д.) принялась восстанавливать сферы влияния (от Крыма до геополитики в целом).

Но здесь и возникает вопрос о пределах этих имперских возможностей.

"Подморозив" и замедлив распад имперского "ядра", "путинизм" не дал России никакого будущего, лишил возможностей развития, сделав ставку на сохранение статус кво. Очевидно, что это не просто ошибка, - а роковое решение, ведущее к смерти всего организма.

С остановленным кровотоком, с фиксацией членов и накоплением в теле смертельных токсинов, - этот организм еще способен "протянуть" в лежачем положении, на постельном режиме, - но на рост и энергичное развитие (на выздоровление) старческое тело не способно.

Важно понимать, что имперское "ядро" (лишенное "окраин") по имени Россия - вряд ли сможет обрести новую судьбу, отдельную от прошлого (имперского) проклятия. Сейчас оно несет в себе те же "старческие" свойства, которые убили СССР, а ранее - российскую империю в целом.

Россию можно "подморозить" и поставить ей углеводородную "капельницу" (даже клизму). Можно переписать паспортные данные, выдав документ с новой датой рождения. Но невозможно изменить исторический возраст. Физиологию не обманешь.

Путинизм - не просто "ошибка элиты" (навязавшей что-то стране), он - единственно возможная стратегия выживания старческого организма, сберегающего силы и лишенного движения - в интересах "продления дней".

Подобно герою Достоевского в рассказе "Бобок", зарытый полутруп, сохранивший остатки сознания, способен только на бессмысленные звуки. "Бобок, бобок" - бормочет покойник. (Прекрасный образ "путинизма").

Время России сегодня - это время пенсионного "дожития", поскольку возраст не обманешь. Консерватизм и ненависть к прогрессу - единственно возможное средство сохранить российский организм в прежних имперских границах.

Любое лишнее движение - "убьет старика".

Национальное сознание (точнее, бессознательное) - тянется к "вождю" не потому, что верит в новые горизонты, - это способ сохранить себя в убегающем времени. Перестройка показала "русскому миру" - что такое историческое время, как оно работает, и что демократия не совместима с имперским "телом" страны.

Престарелый "русский мир", очевидно, понимает, что с новым витком "живой жизни", с возвращением Оттепели, вернутся и процессы распада.

(Чеченский бандитский анклав - уже вне "европейской" России, даже в формальном значении слова). И это - лишь фрагмент общего процесса.

Старческая дрема "путинизма" (с перманентным засыпанием "элиты" и кремлевского "вождя") - не столько ретроградный выбор власти, сколько свойство исторического возраста. Геронтологический маразм советских "бонз" - был заметен внешне; старческая немочь путинизма - его внутреннее, имперское свойство. Не важно сколько лет "вождю", - древний общий организм всеми силами противится движению времени. Но это его не спасет.

Возвращаясь к статье Иноземцева, можно сказать, что регресс был не столько выбором "элиты", навязанным стране (хотя, и им тоже), сколько вынужденным способом спасти от перегрузок старческую плоть "русского мира".

Обездвижить остатки империи, уложить ее в койку, - значит на какое-то время продлить "земные дни". И это - единственный способ спасти тело от распада.

Путинизм как эпоха "дожития" - тема для будущего историка. Но уроки нам придется извлекать уже в другой стране.

Александр Хоц, «Фейсбук»