«Витя-свинец»: За что на самом деле задержали совладельца завода АКБ под Брестом 3 12.07.2019, 12:27

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Фото: RFE/RL

На бизнесмена Лемешевского завели сразу несколько уголовных дел.

За два года до задержания совладельца аккумуляторного завода под Брестом Виктора Лемешевского правоохранительные органы уже интересовались деятельностью его завода в Белоозерске. Тогда обошлось без арестов, передает «Радыё Свабода».

2 июля Генеральная прокуратура страны официально сообщила о задержании Виктора Лемешевского, владельца аккумуляторного завода под Брестом, известного также как «Витя-свинец».

По официальной информации, на Лемешевского КГБ завел сразу несколько уголовных дел - за получение и дача взятки. При этом брестский завод Лемешевского официально пока так и не заработал.

Журналисты разбирались, за что на самом деле могли арестовать одного из самых состоятельных бизнесменов страны.

Согласно тому же сообщению Генпрокуратуры, Виктор Лемешевский был арестован 1 июля. Вместе с ним задержали Светлану Лемешевскую (по информации журналистов, она бизнесмену не жена и не является родственницей), которая официально исполняла обязанности главного бухгалтера на другом аккумуляторным предприятии - Белоозерском заводе «БИТ-сплав».

Завод «БИТ-сплав» в Белоозерске

Кроме Светланы Лемешевской, сотрудники КГБ арестовали также бывшего руководителя завода «БИТ-сплав» Сергея Охрамчука, который на момент задержания выполнял обязанности руководителя отдела технического развития завода. И Ивана Пакислюка - заместителя директора «БИТ-сплава».

Кроме бизнесмена Лемешевского, главного бухгалтера и двух менеджеров завода в Белоозерске, задержали двух индивидуальных предпринимателей из Березы - Дмитрия Рудкoгo и Сергея Жуковича. В отличие от первых четырех, их обвиняют по другим статьям. Генеральная прокуратура сообщает, что приостановлено ранее расследование до ИП восстановили. Сейчас Рудки с Жукович за решеткой.

«БИТ-сплав»

Завод «БИТ-сплав» работает дальше, несмотря на задержания руководителей. К воротам подъезжают груженые старыми аккумуляторами фуры, на парковке полно автомобилей, в том числе недешевых. Их водители на журналистов реагируют нервно. В конце концов из-за забора выходит охранник в камуфляже, который требует прекратить съемки и даже пытается задержать, угрожая милицией. После нескольких телефонных консультаций с руководством охранник скрывается за оградой.

Предприятие «БИТ-сплав» начали строить в 2012 году. Тогда же в Белоозерске произошла история, очень похожа на ситуацию со строительством аккумуляторного завода около Бреста. Сначала местные жители начали протестовать против вредного предприятия. Как и в Бресте, они утверждали, что Белоозёрские власти не провели должным образом общественных слушаний.

Как рассказывают местные жители, протесты в 2012 году были немногочисленны. В инициативную группу вошло около 20 человек, они собирали подписи против завода, однако никуда их так и не послали. Люди просто не знали, как действовать. Резонанса в СМИ история не получила.

Затем к предприятию возникли вопросы уже у Минприроды, стройка на время приостановилась. Однако в 2014 году завод «БИТ-сплав» все же начал работать. От брестского завода Белоозерский отличается тем, что на нем из старых аккумуляторов, которые отработали свой срок, выплавляют чистый свинец. То, что остается, идет на переработку или хоронится. Как раз из-за отходов производства предприятия «БИТ-сплав» попало в свой второй скандал.

Сотрудники завода «БИТ-сплав» на условиях анонимности рассказывают, что на предприятии не прекращаются проверки. Люди в погонах ходят по кабинетам, изучают бухгалтерию, разговаривают с начальниками. По Белоозерску ползут слухи, что «БИТ-сплав» вообще могут закрыть. Отношение к этому варианту развития событий в городе неоднозначное. С одной стороны, производство вредное, с другой - около сотни рабочих мест. Немало для 12-тысячного города.

Братья-ипешники

Одни из ключевых фигур в «деле Лемешевского» - два березовских ипешни

ка, 26-летний Дмитрий Рудкой и 38-летний Сергей Жукович. Они двоюродные братья. Жукович раньше служил в милиции. А для Рудкого договор на переработку свинцового пепла с «БИТ-сплава» стала чуть ли не первым серьезным занятием. При этом именно Рудкой был в схеме главным лицом: он имел разрешение от Минприроды на работу со свинцовыми отходами. Через него оформлялись все договоры, ему же перечислялись деньги за оказанные услуги. Всего Дмитрий Рудкой за вывоз с «БИТ-сплава» свинцового пепла и вторичного пластика получил от предприятия Виктора Лемешевского около 400 тысяч долларов.

Уголовные дела на Рудкагого и Жуковича завели весной 2017 года. Сначала за уклонение от уплаты налогов, потом за нарушение правил безопасности во время операций с экологически вредными веществами и отходами. Оба после этого уехали в Россию. Прокуратура и Брестский областной комитет охраны природной среды через суд вернули предприятию Лемешевского право собственности на 8 тысяч тонн переданного ранее братьям-ипешникам свинцового пепла. Еще через какое-то время уголовные дела против них приостановили и оба предпринимателя вернулись в Березу.

«После возбуждения уголовных дел они оба были на свободе, - рассказывает березовский активист и блогер Александр Кабанов. - Я с ними даже встречался. Лицензии мне показывали, с бумагами все было в порядке у Рудкого. Уже потом я узнал, что якобы какой-то их родственник работает чуть ли не в Минприроды. Я у Жуковича открытым текстом спрашивал, как так получилось, что они с братом получили договор фактически на полмиллиона долларов, там звучали цифры в 470 тысяч долларов даже? Это же бешеные деньги! Они мне ответили, что обо всем сами узнали. Сами узнали, сами получили лицензию, сами пришли на завод и подписали договор с руководством. При этом я знаю, что туда хотели другие предприниматели попасть, которые много лет занимаются переработкой и погребением отходов. Сейчас они благодарят Бога, что не влезли в это дело».

По словам Кабанова, свинцовый пепел с «БИТ-сплава» Рудкой с Жуковичем вывозили без никакого контроля. Братья арендовали участок на промбазе возле поселка Зеленый Бор и просто сбрасывали там самосвалами вредное вещество в яму. По информации журналистов, всего в Зеленый Бор Рудкой и Жукович вывезли около 8000 тонн вредных веществ. Это около 400 больших самосвалов МАЗ.

Каким образом молодой и незнающий предприниматель Рудкой и бывший милиционер Жукович смогли получить контракт на полмиллиона долларов, остается загадкой. Также неясно, знало ли руководство «БИТ-сплава», что делают ипешники с их свинцовым пеплом. Наверное, именно этим сейчас занимаются следователи КГБ.

Зеленый Бор

«Вам на базу, где свинец нашли? Это вон там, - показывает дорогу продавщица первого магазина, который попался на глаза. - Но там уже нет его, как нам сказали. Вывезли все, все лето возили через наш поселок самосвалами. Куда повезли, нам не сказали. Но кто был там, то говорит, что и правда вывезли. Только желтый песок остался на том месте».

Свинцовые отходы с полигона в Зеленом Бору вывозил «БИТ-сплав» за собственный счет. Говорят, что на это потратили около 2 миллионов долларов. По информации, которую вскоре после возбуждения уголовных дел березовских ИП опубликовали СМИ, вредные вещества вывозились на полигон в Зеленом Бору в течение двух лет. Сумма нанесенного ипешниками государству ущерба - 60 502 рубля. Согласно документам, которые березовские предприниматели якобы показывали руководителям завода в Белоозерске, весь свинцовый пепел они перерабатывали и отправляли в качестве минеральных добавок для производства асфальта в Россию.

Полигон, куда два года вывозили вредные отходы, за несколько километров от поселка Зеленый Бор. Вокруг лес, доехать можно единственной дорогой. Сейчас здесь почти нет никакой деятельности. На месте журналисты встретили единственного охранника, который лениво позвонил начальству, после чего пропустил журналистов на территорию. В месте, где когда-то лежали почти 8 тысяч тонн свинцовых пепла, теперь яма с желтым песком на дне.

После скандала 2017-го года и возбуждения угол

овных дел против березовских предпринимателей никто из них за решетку не попал. Дела были приостановлены, обвинения в адрес руководства «БИТ-сплава» и Виктора Лемешевского не выставлялись. О возвращении к старой истории стало известно только 2 июля 2019 года. Согласно официальному сообщению Генпрокуратуры, проверку начали «на поручение Лукашенко».