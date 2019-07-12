«Шенген» подорожает до 80 евро 1 12.07.2019, 12:43

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Названа точная дата вступления изменений в силу.

Со 2 февраля 2020 года за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном журнале ЕС.

Напомним, в феврале Европарламент и Совет достигли предварительного соглашения по предложению Комиссии по модернизации визовой политики ЕС. Кроме облегчения процедуры получения визы изменения включают в себя и подорожание шенгенской визы с 60 до 80 евро.

6 июня Совет ЕС принял изменения в Визовый кодекс, а 12 июля решение было опубликовано в официальном журнале Совета. Согласно правилам, изменения вступают в силу через полгода после опубликования в официальном журнале.