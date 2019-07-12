Могилевский журналист добивается наказания для чиновника и милиционера 12.07.2019, 12:56

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Владимир Лапцевич

Фото: mspring.online

Владимир Лапцевич настроен решительно.

Журналист Владимир Лапцевич с 2017 года пытается привлечь к ответственности чиновника администрации Ленинского района Константина Кистенева и милиционера Сергея Колесникова. По его мнению, они превысили свои должностные полномочия и злоупотребили властью, когда не пустили его как корреспондента БелаПАН на собрание гаражного кооператива «Спутник-2008» в апреле 2017 года, сообщает mspring.online.

Несмотря на то, что его на собрание в здание администрации Ленинского района пригласило руководство кооператива, Кистенев запретил журналисту пройти в зал. После этого чиновник пригласил сотрудника Ленинского РОВД Сергея Колесникова, который вывел Лапцевича из здания с применением силы.

Экс-корреспондент БелаПАН начал обжаловать действия чиновника и милиционера, а также добиваться возбуждения уголовного дела в отношении них за превышение должностных полномочий и злоупотребление власть.

Следственный комитет неоднократно прекращал проверку, после чего начинал ее вновь:

"Я всего насчитал около пятнадцати раз, когда постановление следователей Могилевского межрайонного СК отменялись или судом, или начальством самого СК. С февраля прошлого года до этого дня я даже не мог обратиться в суд с жалобой на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – Следственный комитет просто сам же отказывал и сам же отменял отказы", — рассказал Лапцевич.

21 июня этого года старший следователь Рыбаков принял очередное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Начальство СК постановление не оспорило.

Владимир Лапцевич обратился в суд Ленинского района, где потребовал отменить постановление Рыбакова и направить материалы о привлечении Кистенева и Колесникова к уголовной ответственности на новое рассмотрение.

На заседании 11 июля журналист заявил, что за все два года, что идет проверка, сотрудник Ленинского РОВД Сергей Колесников неоднократно менял свои показания во время опросов:

"Сначала он говорил, что я не предъявлял удостоверение. Потом сказал, что он не обращал внимания, предъявлял ли я. А согласно последним материалам дела, он опять заявляет, что я ничего не показывал. Постоянная путаница в показаниях говорит о том, что преступник просто пытается избежать ответственности", — заявил Лапцевич.

Кроме того, он пожаловался на то, что Следственный комитет вместо того, чтобы разбираться в деле, постоянно инициирует пустые запросы в различные органы, чем «имитирует бурную деятельность»:

«Посылаются бездумные запросы со стороны СК. Их уже интересует, является ли авторский договор подтверждением моих трудовых отношений с информационной компанией БелаПАН. Хотя по авторскому договору мне были начислены гонорары, были налоговые отчисления с этих денег в бюджет Республики Беларусь. Дошли до того, что СК попросил консультацию на юрфаке БГУ, чтобы им объяснили, что такое авторский договор. Какая же это компетентность?» – выступил на суде Лапцевич.

Прокурор Дмитрий Кузнецов в ответ заявил, что милиционер Серегей Колесников осуществлял охрану общественного порядка. Также он заявил, что все запросы, которые делает Следственный комитет – это необходимость.

Правда, он отметил, что при вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела старшим следователем Рыбаковым были нарушены нормы Уголовно-процессуального кодекса РБ – он не сделал ссылку на часть необходимой статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Кузнецов попросил отменить постановление и направить его на новое рассмотрение. Кроме того, он отметил, что следователям нужно вызвать для опроса представителя компании БелаПАН, который мог бы рассказать о трудовых отношениях Лапцевича с этим СМИ.

Судья Елена Литвина приняла позицию прокурора и отменила постановление СК по формальным основаниям, направив материалы проверки на новое рассмотрение.