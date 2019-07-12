У мятежного генерала Хафтара нашли ракетные комплексы Javelin 1 12.07.2019, 13:06

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Глава МИД Ливии потребовал объяснений у Франции.

Международно признанное ливийское правительство национального согласия (ПНС) потребовало "незамедлительных разъяснений" от Парижа, после того как французские вооружения были обнаружены на базе генерала Халифы Хафтара, который с апреля при поддержке самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (ЛНА) ведет наступление на Триполи, сообщает dw.com.

С соответствующим запросом к министру иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриану обратился его ливийский коллега Мухаммед Тахер Сияла во время телефонной беседы

По словам главы МИД Ливии в ПНС, Триполи необходимы данные о том, как противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin "попали к силам Хафтара, когда и каким образом были осуществлены поставки".

Сияла также потребовал, чтобы Париж озвучил информацию о количестве единиц оружия, находящихся в Ливии "вопреки заявлениям французских властей о поддержке" правительства национального согласия.

Франция отрицает отход от эмбарго

В среду, 10 июля, министерство обороны Франции подтвердило сведения, содержавшиеся в недавней публикации американской газеты The New York Times. В Париже заявили, что ПТРК, стоимостью около 150 тыс. евро - каждый, обнаруженные в июне на базе в городе Гарьян в 100 километрах к югу от Триполи, были приобретены Францией у Соединенных Штатов.

Вместе с тем французские власти отрицают, что поставляли оружие генералу Хафтару в обход эмбарго ООН. По версии французской стороны, вооружения вышли из строя, были складированы, после чего военные потеряли над ними контроль.

Наступление Хафтара

Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. 75-летний генерал - бывший соратник Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с ситуацией американских чиновников передало, что Трамп одобрил наступление Хафтара на Триполи, а также его стремление свергнуть признанное международным сообществом правительство.