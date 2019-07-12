Видеофакт: В Витебске из-под земли хлестал огромный «фонтан» 2 12.07.2019, 13:13

Фото: телеграм-канал NEXTA

Инцидент произошел при строительстве Полоцкого моста.

На стройплощадке Полоцкого путепровода в Витебске прорвало трубу — из нее вверх бил огромный «фонтан» воды. Инцидент произошел вечером 11 июля. Фото и видео происшествия опубликовал телеграм-канал NEXTA.

В УКС Витебского облисполкома, который выступает заказчиком строительства путепровода, уверяют, что ситуацию «даже нельзя назвать аварией».

— Ситуацию даже нельзя назвать аварией. Обычный рабочий процесс. Строители копали, а сети старые, не выдержала труба — лопнула. Но проблему оперативно — в течение часа — устранили. На месте находились специалисты «Водоканала», УКСа и других организаций. Это никак не отразилось ни на подаче питьевого водоснабжения, ни на потребителях, — сообщили tut.by в управлении капитального строительства облисполкома.

Фото: телеграм-канал NEXTA

Напомним, в середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов — прокуратура признала его аварийным. В таком состоянии мост находился более 10 лет. Путепровод был построен в конце XIX века, реконструирован в 1953 году.

Вначале реконструкцию моста думали растянуть на 4 года. Но, по последней информации, строители хотят уложиться в более короткий срок — до 2021 года.

На объекте переустраивают коммуникации: газопровод, ливневую канализацию, электро-, водопроводные и тепловые сети, линии связи.

Длина старого путепровода — 85 метров, ширина — 16 метров. Ожидается, что новый мост будет в длину 144 метра, а в ширину — 45 метров.

Сметная стоимость объекта — около 115 млн рублей.