Генетики назвали родину всех современных коров и быков 12.07.2019, 13:20

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Ситуация с их ДНК резко поменялась примерно четыре тысячи лет назад.

Российские и зарубежные палеогенетики восстановили ДНК шести дюжин древних коров, что помогло им доказать, что крупный рогатый скот действительно был впервые одомашнен на Ближнем Востоке. С другой стороны, многие современные коровы и быки оказались связаны с загадочной Индской цивилизацией, пишут ученые в журнале Science.

"Древнейшие коровы Земли не несли в себе никаких других генетических следов, кроме как первобытных быков-туров, живших в то время на Ближнем востоке. Ситуация резко поменялась примерно четыре тысячи лет назад, когда во всех очагах цивилизации появились зебу", — рассказывает Марта Вердуго (Marta Verdugo) из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия).

Молочное скотоводство возникло в первых человеческих обществах на Ближнем Востоке и Индии примерно 15-10 тысяч лет назад, одновременно с развитием земледелия и переходом к оседлому образу жизни. Его появление было связано с тем, что в популяциях первых фермеров возникла уникальная мутация в гене LCT, позволившая взрослым людям пить молоко – способность, которую фактически все млекопитающие утрачивают еще в детстве.

Антропологов, археологов, историков и многих других специалистов давно интересует то, где и как наши предки научились возделывать поля, приручили первых домашних животных и начали использовать их в качестве стабильного источника пропитания. Ответы на эти вопросы помогут понять, как возникли современные политические образования и религии и какую роль играло сельское хозяйство в их рождении.

Генетики нашли корни Индской цивилизации на территории современной России

Вердуго и ее коллеги попытались решить эту проблему неортодоксальным путем, объединив данные археологических раскопок и методы естественных наук. Для этого ученые извлекли обрывки ДНК из костей примерно 67 древних коров, чьи останки были найдены в Месопотамии, на территории городов Древнего Египта и прочих античных цивилизаций, и сравнили их между собой.

В их число, как отмечает Вердуго, входили не только одомашненные коровы, но и их предположительные дикие предки, первобытные быки-туры (Bos primigenius). Сравнивая их геномы, ученые надеялись локализовать родину первых скотоводов Земли и понять, в каких условиях оно зародилось.

Несмотря на то, что все кости древних коров и быков сохранились достаточно плохо, ученым удалось извлечь почти полный геном для каждого античного животного и понять, как они соотносятся друг с другом.

С одной стороны, "воскрешенная" ДНК древних коров подтвердила, что первые скотоводы действительно появились на Ближнем Востоке, где они одомашнили европейских первобытных быков. При этом, как отмечают исследователи, геномы древних коров из других регионов несут в себе вкрапления несколько иных наборов мутаций.

Они указывают на то, что жители этих уголков Азии и Европы не препятствовали скрещиванию своих коров с местными дикими быками или же пытались самостоятельно одомашнить их и включить в свои стада. По этой причине современные "буренки", живущие на юго-востоке Европы, в Центральной Азии и в Северной Африке сильно отличаются друг от друга.

При этом они совершенно не похожи на своих предков по одной простой причине. Примерно четыре тысячи лет назад, как обнаружили Вердуго и ее команда, на территорию Ближнего Востока и прилегающих регионов "вторгаются" индийские быки. Они начали спариваться с местными коровами, породив ту популяцию скота, к которой относятся все современные азиатские и африканские породы этих домашних животных.

"Мигранты" из Индии были потомками не туров, а другого вида диких коров, зебу (Bos indicus). Их можно и сейчас встретить в степях и лесах Южной Азии и узнать по характерному "горбу" на их шее. Предки этих быков жили в сухих субтропиках, благодаря чему индийские коровы, одомашненные зебу, заметно лучше переносят засухи, чем их европейские кузины, хотя и медленнее растут.

Как предполагают ученые, обитатели долины реки Инд начали разводить Bos indicus примерно восемь тысяч лет назад, однако их следы почему-то появляются в геноме ближневосточных коров только в начале бронзового века.

Вердуго и ее коллег считают, что это совпадение не случайно. Примерно в это же время появляется знаменитая и пока во многом загадочная Индская цивилизация, а климат Земли начал становиться заметно более сухим. В результате этого многие древние цивилизации, в том числе первые города-государства Месопотамии, исчезают, а другие державы, такие как Египет, приходят в упадок.

По этой причине зебу и их потомки от скрещивания с местными популяциями коров смогли очень быстро распространиться по всем существовавшим в то время культурам, позволив им приспособиться к новым условиям жизни. В пользу этого говорит то, что доля "индийской" ДНК в геноме древних коров достигла 30-40% буквально за две сотни лет, мгновения по меркам истории и генетики.

"Это событие послужило отправной точкой для великого расселения зебу, которое продолжается и по сей день. Потомков древних коров, помогавших жителям долины Инда выживать в далеком прошлом, можно встретить во всех тропических регионах планеты сегодня", — заключает Дэн Бредли (Dan Bradley), коллега Вердуго по колледжу.