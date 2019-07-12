Фермер из-под Кобрина: Некоторым не хватает на «Бентли» и вертолеты 12.07.2019, 13:49

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Фото: racyja.com

Александр Кравчук борется с беспределом властей.

Брестский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу инвалида Александра Кравчука из деревни Девятки Кобринского района, сообщает «Радыё Рацыя».

Кравчук просил отменить штраф в размере пяти с половиной тысяч рублей за якобы «нанесенный экологический ущерб».

Ущерб заключается в том, что Кравчук расчистил заросший водоем на дедовой земли, данной ему в пожизненное владение.

До этого из его пенсии в 360 рублей высчитали около 300 рублей за «работу без документации».

Решение суда возмутило как Кравчука, так и присутствующих на процессе:

«Все как и следовало ожидать в этой стране. Людям не хватает на «бентли», на вертолеты. Надо за счет инвалидов пополнять бюджет»

«Такое законодательство, если оно существует, придумали те, кто являются, по факту, противниками народа»

«20 лет, как я там жила, был там тот водоем, и вреда не было людям. Но инспекция по охране природы по-другому смотрит на эту ситуацию»

Александр Кравчук получил ответ из Брестского облисполкома, что водоем останется, но в собственности сельского исполкома. По словам Александра, он намерен оспорить штраф в Верховном суде.