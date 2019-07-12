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ВСУ нанесли мощный удар по «каравану» российской артиллерии

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  • 12.07.2019, 14:07
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Украинские военнослужащие уничтожили на Донбассе российскую САУ «Гвоздика».

Украинские военнослужащие уничтожили технику боевиков в районе Водяного. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Мюллер, опубликовав соответствующее видео, пишет apostrophe.ua.

"Недавно, в районе н.п. Водяное одно из подразделений ВСУ провела блестящую тактическую операцию по выявлению вражеской артиллерийской группы противника. В ходе скоординированной работы было уничтожено 1 САУ 2С1 “Гвоздика”, повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных “организмов”. Результат: “Караван-300” уходит на Восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома…." – написал он.

Уточняется, что во время спецоперации ВСУ обнаружили хранилище подбитой техники боевиков. Также на кадрах видно точные молниеносные удары по стратегически важной технике боевиков.


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