Видеофакт: В Минске ручная ворона катается на спинах прохожих 12.07.2019, 14:25

Смышленая птица даже размачивает печенье в луже.

Минчанин Александр Петрикевич рассказал nn.by, что в микрорайоне Каменная Горка живет необычная ворона.

Она совсем не боится людей, играет с детьми, проводить ревизию покупок в сумках тех, кто остановился у подъезда отдохнуть.

«Я наблюдаю за ней с недавнего времени, но успел заметить, что птица необычная. Смелая. На видео видно, что она с любопытством заглядывает в сумку и точно знает, что там есть что-то вкусненькое. Но печенье всухомятку не ела, пошла размачивать в лужу», — шутит Александр.

Теперь Александр думает над тем, что птице нужно выбрать имя, поскольку «Ворона» звучит как-то неуважительно для такого смышленого существа.