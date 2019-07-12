Глава «Беллегпрома» рассказала, останутся ли секонд-хенды в Беларуси 3 12.07.2019, 14:40

Татьяна Лугина

Фото: ОНТ

Чиновница отвечала на вопросы ответила уклончиво.

Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина в интервью для программы телеканала ОНТ «Марков. Ничего личного» прокомментировала свое громкое заявление о секонд-хендах, сообщает «Солидарность».

— Для многих белорусов, особенно для молодежи, центрами моды, к сожалению, являются секонд-хенды. И ваше заявление просто всколыхнуло интернет. Так все же поставьте точку над і — секонд-хенд будет в Беларуси или нет? — спросил ведущий программы.

— Я думаю, что в каком-то формате он однозначно будет, — ответила чиновница и завела разговор о необходимости разделять понятия бывшей в употреблении одежды и обуви и стоковых товаров.

По ее словам, белорусские производители готовой одежды платят при ввозе продукции на рынок ЕС от 5 до 15% пошлины: «А в то же время мы разрешаем (ввозить) стоковую продукцию, пусть и последних лет, вовремя не реализованную, не из последних коллекций».

При этом Татьяна Лугина признала факт большого интереса белорусов к стоковой продукции:

— Наши люди, я знаю, особенно молодежь, очень охотно отслеживают завозы. Смотрят, когда будет ключевая поставка. Заранее становятся в очереди. Поэтому нельзя здесь напрямую запрещать. Сегодня каждый имеет право выбора.

О «Камволе»

Марков напомнил главе концерна о поручении а Лукашенко обратить особое на «Камволь»:

— В модернизацию «Камволя» было вложено 110 миллионов долларов за несколько лет. Оборудование на самом деле на сегодняшний день лучше, чем на многих европейских предприятиях. Сможете ли выполнить поручение президента, и в какие сроки сможете занять 10% рынка камвольных тканей?

— По оборудованию и техническому оснащению это самое передовое, наверное, предприятие и в системе концерна, и вообще в системе легкой промышленности в геополитическом пространстве, — ответила чиновница.

Она назвала достаточно амбициозной задачей произвести и продать 6 миллионов погонных метров тканей и сделала при этом оговорку:

— Произвести мы, наверное, сможем. Вопрос понимания, куда мы будем реализовывать. Понятно, что нас ни на один рынок так просто не пустят. Ниши заняты, как и в любом другом ассортименте.

По мнению чиновницы, одним из эффективных способов завоевания ниш на внешних рынках является демпинг.

Что не оденет глава концерна из продукции «Беллегпрома»

На этот вопрос Марата Маркова Татьяна Лугина ответила уклончиво:

— Любая ассортиментная продукция сегодня имеет место быть. Вопрос в количестве. Многие женщины, я их очень поддерживаю и понимаю, не приобретают только потому, что боятся быть встреченными в аналогичном платье и костюме со своей соседкой. Индивидуальность должна присутствовать.