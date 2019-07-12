Послы стран G7 раскритиковали инициативу Зеленского о новой люстрации 4 12.07.2019, 14:33

Владимир Зеленский

Ситуация в Украине отличается от постреволюционной.

Послы стран "Большой семерки" (G7) поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление послов G7.

"Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер", - говорится в заявлении в Twitter.

"Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после революции достоинства", - отмечается в заявлении.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, руководивших страной с 2014 по 2019 годы.

Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команду Зеленского.