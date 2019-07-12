Стало известно, каким будет урожай грибов и ягод в Беларуси в этом году 6 12.07.2019, 15:00

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На урожай повлияла погода.

Научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук Татьяна Моисеева рассказала БелТА об урожае грибов и ягод в Беларуси в текущем году.

«Апрель, май и июнь были засушливыми почти по всей стране, температура воздуха превышала климатическую норму. Все это, конечно, оказало свое влияние на урожай грибов и ягод. Грибы появились в конце апреля — начале мая, особенно по югу Беларуси, но вскоре пропали из-за такой аномальной погоды. Когда мы в середине июня составляли прогнозы для Минприроды, в Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областях по всем видам ресурсообразующих грибов (белый гриб, лисичка обыкновенная, подберезовик, подосиновик и опенок осенний) прогнозы были средние, а в Гомельской и Могилевской - ниже среднего. Июль, который считается самым жарким летним месяцем, тоже не порадовал погодой: довольно прохладно, часто идут дожди. С одной стороны, можно сказать, что для грибов это хорошо, но с другой — многие из них, например лисички, рыжики, любят тепло и не любят чрезмерное обилие влаги. Для них наиболее благоприятны теплая погода и моросящие дожди», — сказала Татьяна Моисеева.

Она отметила, что грибной пик в Беларуси обычно приходится на август—сентябрь.

«Это самые грибные месяцы, так как к летним грибам добавляются осенние. Какого урожая грибов нам ждать в августе—сентябре — будет зависеть от погоды в ближайшие недели. Если через неделю-другую установится тепло, то и пойдут грибы — те же маслята, сыроежки, белые грибы, подберезовики, подосиновики, моховики. А уже ближе к сентябрю к ним присоединятся подгруздки, рядовки, вешенки, грузди, опята», — отметила ученый.

Засуха повлияла и на урожай ягод, особенно по югу Беларуси.

«Черника в этом году мелкая, ее мало. Урожай клюквы по Брестской, Гомельской и Витебской областям средний, по остальным регионам — ниже среднего. Брусника и голубика в лесах не очень часто встречаются, особенно по югу Беларуси. В Гомельской области брусника из лесов вообще исчезает из-за таких аномальных температур выше климатической нормы. Даже если цветение брусники и голубики обильное, урожай бывает ниже среднего и низкий. У брусники в сильную жару часто опадает завязь, в результате, когда она к августу поспевает, ягод остается мало. В этом отношении наиболее благоприятные условия в Витебской области: если нет заморозков поздней весной и ранней осенью, все ягодники дают хороший урожай», — обратила внимание Татьяна Моисеева.

По данным Белгидромета, апрель 2019 года в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. В среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Средняя температура воздуха по Беларуси в апреле была на 1,5 градуса выше нормы — такой высокий показатель отмечается примерно один раз в 10 лет. В мае температура была в основном на 1-2 градуса выше нормы. Дожди были преимущественно кратковременными, недобор осадков в мае отмечался в отдельных районах по юго-востоку и северо-западу страны. Средняя по Беларуси температура воздуха за июнь превысила климатическую норму на 4,6 градуса. В первый летний месяц отмечался недобор осадков — 55% климатической нормы, в результате чего на реках страны наблюдался в основном спад уровней воды. При этом недостаток влаги отмечался во всех трех декадах июня — выпало 29%, 42% и 89% климатической нормы соответственно. В июле же установилась прохладная дождливая погода с температурой воздуха ниже климатической нормы.