Какой будет погода на выходных 12.07.2019, 17:07

В субботу, например, будет до +23.

13 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями, пишет Гидромет.

Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+23°С.

14-15 июля страна будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сформированной в неустойчивой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями.

14 июля местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +16..+22°С.

15 июля местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущать слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+23°С.