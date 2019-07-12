Bloomberg: Путин готовит почву для новой рокировки с премьерством 12.07.2019, 17:19

Сегодня все действия и инициативы «Единой России» имеют только один результат - повышение протестных настроений в стране.

Пока общественная поддержка президента России Путина падает, Кремль рассматривает вопрос об изменении избирательных правил в попытке закрепить свой контроль над парламентом перед принятием потенциально жизненно важных решений, которые могут продлить его правление, пишет в пятницу агентство Bloomberg (перевод - «Зеркало недели»).

Авторы отмечают, что Путину грозит конец того, что в соответствии с конституцией должно стать его последним президентским сроком в 2024 году. Хотя он и не дал публичного намека на свои намерения, помощники и советники работают над тем, чтобы позволить ему продлить свое правление, которое уже является самым долгим со времен советского диктатора Иосифа Сталина, сказали источники агентства, причастных к этим усилиям Кремля. Сохранение большинства в парламенте от правящей партии "Единая Россия", необходимого для внесения изменений в конституцию, может быть необходимым для этого.

Но за менее чем 18 месяцев до парламентских выборов популярность "Единой России" снизилась вместе с популярностью Путина после пяти лет падения доходов граждан. На фоне самого низкого рейтинга за последние 13 лет кандидаты от партии проиграли несколько недавних региональных выборов, несмотря на монопольный контроль Кремля над системой.

"Сегодня все действия и инициативы "Единой России" имеют только один результат - повышение протестных настроений в стране", - написала на этой неделе российская газета "Московский комсомолец". "В регионах люди избегают этого, как чумы".

Прокремлевская газета назвала "Единую Россию" "токсичной" и призвала распустить партию.

Кремль в настоящее время рассматривает вопрос о сокращении доли мест, избранных по партийным спискам в нижней палате парламента - Государственной Думе, состоящей из 450 членов, до 25% с половины в соответствии с действующим законодательством, рассказали два источника агентства. Остальные будут избираться в местных округах, где многие прокремлевские кандидаты номинально независимы, чтобы избежать клейма членства в "Единой России".

Изменения вступят в силу на следующих парламентских выборах в 2021 году, что даст Путину полный контроль над новым законодательным органом за три года до конца его полномочий, сказал один из источников. Кремль несколько раз менял пропорции, чтобы удовлетворить свои избирательные потребности, и эти изменения не требуют внесения поправок в конституцию. Власти жестко контролирует, кто может участвовать в местных выборах, и обычно блокирует кандидатов от оппозиции.

Смешанная система голосования в 2016 году позволила "Единой России" получить большинство в три четверти, получив лишь 54% голосов, потому что прокремлевские кандидаты успешно выступили в качестве независимых кандидатов в местных округах. Но поддержка партии с тех пор сократилась до трети, поскольку общественное мнение обернулось против властей на фоне снижения уровня жизни. Шесть поддерживаемых Кремлем кандидатов в губернаторы на сентябрьских выборах потеряли свою партийную принадлежность, чтобы выдвигаться как номинально независимые после того, как соперники "Единой России" проиграли в прошлом году.

При нынешней системе голосования "Единая Россия" в лучшем случае получит простое большинство в Думе в 2021 году, заявил Владимир Жириновский, лидер националистической Либерально-демократической партии - одной из трех других партий в Думе. "Балл "Единой России" по стране вряд ли может превысить 20–30% - это наш прогноз".

Хотя коммунисты и ЛДПР Жириновского редко оспаривают кремлевские инициативы, на региональном уровне они представляют растущую угрозу, а в Думе они могут заставить власти пойти на нежелательные уступки.

Сохранение сильного влияния на парламент расширило бы возможности Путина для маневра. Это может потенциально позволить 66-летнему российскому президенту поменяться ролями, сохранив бразды правления в качестве главы правящей партии и премьер-министра с расширенной конституционной властью за счет президентства, заявили два человека, близких к Кремлю, и один из них является депутатов от правящей партии.

Но не ясно, поддержит ли Путин такой переход, поскольку передача власти парламенту пойдет против президентской системы, которая, как считается, устраивает Россию, заявил Алексей Мухин, глава московского Центра политической информации.

Предпринятый ранее в этом году президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым шаг в отставку, сохраняя при этом ответственность за внешнюю политику и роль в сфере безопасности, не рассматривается многими как реалистичная модель в России, поскольку теоретически новый президент все еще может бросить вызов Путину.

По словам кремлевского политического консультанта Сергея Маркова, в связи с тем, что Путин неоднократно исключал возможность отмены сроков полномочий, обсуждение возможных сценариев на 2024 год зашло в тупик. "В любом случае, что бы он ни решил в конце концов, Путину понадобится сильная поддержка со стороны парламента", - сказал он.