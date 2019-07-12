Борцы с аккумуляторным заводом - чиновнику: Можете сказать, что ваша совесть чиста? 2 12.07.2019, 17:25

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Общественность Брестского региона отправила открытое письмо по третьему заключению экологической экспертизы завода АКБ.

Общественность Брестского региона, обеспокоенная строительством рядом с городом аккумуляторного завода «АйПауэр», отправила открытое письмо заместителю директора по государственной экологической экспертизе Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды Евгению Рачевскому. Об этом рассказал «Брестской Газете» 12 июля активист Дмитрий Бекалюк, подписавший обращение от имени общественности.

Через неделю, 19 июля, Рачевский должен подписать третье заключение государственной экологической экспертизы по аккумуляторному заводу «АйПауэр.

– От того, каким оно будет – положительным или отрицательным, зависит в этом государстве очень многое, и в первую очередь вера граждан в профессионализм, неподкупность государственных чиновников самого высокого ранга, вера в законы этого государства, – с таких слов начинается открытое письмо.

От вас зависит, как решится этот сложный и острый вопрос, который заставил всю страну понять, что экология – это не лозунг, это наша повседневная жизнь, это действительно здоровье нашего дома здесь и сейчас.

Более резкого, хоть и вызванного резонансными событиями, сдвига в психологии тысяч людей в стремлении к защите окружающей среды и понимания себя как части это окружающей среды, в истории государства давно не было.

К сожалению, такие события, как Чернобыль, всегда отрицательно влияют на окружающую среду и заставляют население осознать, что цивилизация, производство, инвестиции, прибыли – это всегда уничтожение мира, в котором мы живем. Мы должны защитить хотя бы то, что сегодня с нами.

Мы обращаемся к вам не как к чиновнику, а как к экологу. Ведь эколог – это в первую очередь тот, кто охраняет тот великолепный зеленый и живой мир вокруг нас.

Да, тысячи граждан в разных регионах вышли на защиту своих домов, здоровья своих детей, права на благоприятную окружающую среду. Да, люди вышли на площади, не побоялись преследований и готовы идти на конфронтацию с властью и дальше.

Но есть в этом вопросе еще одна огромная, молчаливая, беззащитная перед агрессивным поведением человека составляющая нашего мира – собственно та природа, которую вы, как эколог, должны защищать.

Вы прекрасно видите все проблемы и проекта завода, и проблемы его эксплуатации, и недостаточность его безопасности во всех вопросах. Вы видите всю страшную проблему отравления окружающей среды свинцом. Не можете не видеть – вы профессионал. Вы понимаете, что завод изменит всю окружающую среду в этом регионе в отрицательную сторону, отравляя все и всех всего через пару лет.

Вы пытаетесь решать вопрос исключительно с точки зрения действующих законов. Но вы сами прекрасно понимаете, что эти законы очень слабы, несовершенны, оторваны от действительности. Они не могут закрыть все вдруг возникшие проблемы. Но в окружении формулировок этих законов так комфортно ни за что не отвечать самому лично.

Да, сделав все по закону, вы как должностное лицо скажете потом всем, когда вылезут все проблемы отравления региона, – это не я, это закон. А отравление региона будет, и никто в этом не сомневается при таком уровне свинцового производства. Но как ЭКОЛОГ лично себе вы сможете сказать тогда, что ваша экологическая совесть чиста?

Напомним, строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.