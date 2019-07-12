Белорусы требуют «Белтелеком» отвязать телефон от интернета 8 12.07.2019, 17:47

2,786

Услуги могут предоставляться либо отдельно, либо в пакетах.

На платформе petitions.by появилась петиция, автор которой предлагает «оплачивать телефон и интернет от РУП „Белтелеком“ по отдельности». Можно предположить, что речь идет об исключении оплаты за городской номер телефона, поскольку он оплачивается как отдельная услуга и ныне. Также автор петиции предлагает пакетирование услуг в разных комбинациях, пишет onliner.by.

«У РУП „Белтелеком“ есть разные услуги, которые предоставляются при помощи разных способов. На данный момент значительная часть информационных услуг поставляется по технологии PON. Клиенты, которые пользуются такими услугами предприятия электросвязи, как интернет или телевидение по технологии PON, вынуждены оплачивать услугу „телефон“.

Мы, клиенты РУП „Белтелеком“ и его потенциальные клиенты, требуем от предприятия электросвязи разделить услуги, которые им предоставляются, и оказывать их отдельно либо в пакетах», — говорится в петиции.

Далее приводятся примеры таких пакетов и комбинаций.

Как следует из описаний услуг на сайте «Белтелекома», упоминаемые услуги в настоящее время также можно приобретать по отдельности. Но телефонный номер (который является идентификатором абонента) исключить из перечня нельзя.