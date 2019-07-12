В Украине партия Вакарчука выступила против идеи Зеленского о расширении люстрации 12.07.2019, 18:17

В «Голосе» считают, что Украина уже имеет хороший закон об очищении власти.

Украинская партия «Голос», возглавляемая музыкантом Святославом Вакарчуком заявила, что не поддерживает идею президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников, которые были у власти с 2014 по 2019 годы, сообщает «Новое время».

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В партии подчеркнули, что всегда будут отбивать любые попытки отменить люстрационный закон, но не поддерживают инициативу расширить действие закона об очищении власти на людей, которые занимали руководящие госдолжности с 2014 года.

В партии считают, что Украина уже имеет хороший закон об очищении власти, главное — его придерживаться, поэтому на времени не расширение действия люстрации, а привлечение нарушителей закона к ответственности.

«Потому что люстрация только запрещает дальнейшую работу в государственных органах. Но чиновники, которые приложились к ухудшению ситуации в Украине, до сих пор не несут ответственности за свои действия. Поэтому неважно, когда чиновники нарушали закон — при Януковиче или Порошенко, они должны понести за это ответственность», — сказано в заявлении.

В политсиле отметили, что идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине.