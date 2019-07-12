«Баста»: Чиновники хотят жить в своем параллельном мире 2 12.07.2019, 18:24

Но перед людьми придется отвечать.

Могилевские чиновники спешат поскорее ввести в эксплуатацию завод технического углерода "Омск карбон". Вчера на его территории собралось два десятка крупных чиновников, включая главного облвертикальщика Зайца, лукашенковского инспектора Русого и очень дорогих гостей из России. Участники встречи несколько часов рассказывали друг другу про безопасность завода и чемоданы денег, которые получит местный бюджет, cообщает Telegram-канал "Баста!".

Представители областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды кивали головами и скромно молчали.

У всех собравшихся был свой интерес. Представители подрядчика рады, что сбагрили опасное производство в чужую для них страну. Местные вертикальщики получили дорогие подарки и ждут, когда же можно будет потратить обещанные откаты.

Чиновники помельче рассчитывают, что и им что-то перепадет. Русый и Заяц, если кто забыл - это та самая компашка, которая была с позором уволена из-за "об....ных коров" еще в конце марта. Первый - с должности вице-премьера, второй - министра сельского хозяйства. Обоих отправили в ссылку - "поднимать Могилевщину". Они сейчас на все готовы, лишь бы не пойти по этапу, пример предшественников совсем не вдохновляет.

У жителей Могилева тоже свой интерес есть. Они не хотят дышать сажей и болеть из-за отравленного заводом воздуха. Но на встрече их не было. Ни активистов, ни независимых журналистов на завод по прежнему не пускают. Чиновники хотят жить в своем параллельном мире. От завода до Николаевки - местного "царского села" - почти 20 километров, дымящих труб оттуда не видно, сажа пока не долетала. Но, как бы им не хотелось обратного, параллельные миры иногда пересекаются. Чиновникам придется ответить за ложь, коррупцию и наплевательское отношение к людям. Раньше, чем они думают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.