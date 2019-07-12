Народное «пошли вон отсюда» 12.07.2019, 19:03

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Система власти в России «дышит на ладан».

«Единая Россия» не выставляет кандидата на выборах мэра затопленного Тулуна – очередной точке провала властей. «Специфическая политическая обстановка», — говорят «едроссы». Да-да. Очень специфическая. Народное «пошли вон отсюда», пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Но ведь «Единая Россия» — не партия, это вывеска, маска, за которой скрываются сами власти. Следовательно, речь идет об отказе людей доверять самим властям, о кризисе самой власти.

Более того, учитывая тот факт, что везде, где только можно (включая Москву и «бандитский Петербург») «едроссы» идут на осенние несвободные выборы, прикидываясь «самовыдвиженцами», можно сказать, что «специфическая политическая обстановка» охватывает всю страну. Речь все больше идет о тотальном отрицании людьми властей, их способности управлять.

Убрать «Единую Россию»? Воспользоваться удобным случаем? Не поможет.

Возможности для манипуляции сегодня ограничены.. Уже не 2000 год, не 2014-й. Испробовано все. Включая стремление отвести удар от верхушки преследованием губернаторов, полиции, младших чекистов. Мы, мол, с «коррупцией боремся». Но суть системы, настроенной на обогащение снизу доверху всей «вертикали», не меняется. И люди это уже поняли.

Система власти как она сложилась, начиная с начала «нулевых» лет, исчерпала себя, «дышит на ладан», не справляется. Но измениться по своей воле она не может, потому что начало перемен приведет к цепной реакции — кардинальному слому.

Раз так, то властям остается только «держаться», собирая старческую силу, злобно отбивать удары народа. Не победить, но, распадаясь, излучая радиацию, побольнее уязвить – посадить, искалечить, отнять, подкупить. Бессмысленно. Беспощадно. До самого своего поражения. До конца.