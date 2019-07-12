Фотофакт: Чем отличается настоящая инаугурация от лукашенковской 5 12.07.2019, 19:09

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Настоящие президенты не боятся людей.

После торжественной церемонии новый президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана вышли «в народ».

Вот как описывают события пятничного утра журналисты литовского DELFI.

Президентская чета с Кафедральной площади направилась в президентский дворец пешком. На площади собрались жители Литвы, приехавшие на церемонию из разных городов страны.

Людей собралось много. В основном это пожилые люди, но были и семьи с детьми. На площади дежурила полиция и бригада врачей скорой помощи. Собравшиеся жители пытались подойти к президенту как можно ближе, протягивали ему руки, махали ему руками.

Люди окружили президента и желали ему удачи. Науседа пошутил, что людей на площади собралось больше, чем во всей Литве.

«Салiдарнасць» отмечает, что в ноябре 2016 года состоялась пятая «инаугурация»и Лукашенко. Впрочем, она мало отличалась от предыдущей – все те же пустые проспекты.