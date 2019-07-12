Rzeczpospolita: Нефть из США докажет независимость Украины 2 12.07.2019, 19:25

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Киев уже доказал, что может существовать без российского газа.

Украинцы впервые закупили черное золото у США. Это ответ Киева на российские топливные санкции, пишет газета. Официально цена не называется, но эксперты говорят, что не дороже, чем обычно. Киев уже доказал, что может существовать без российского газа, безапелляционно заявляет автор, а сейчас ему предстоит доказать это в отношении нефти и подтвердить свою незалежность от России, пишет Rzeczpospolita, (перевод - inosmi.ru).

Танкер «Виздом Венчур», шедший под флагом Гонконга, доставил в Одессу 75 тысяч тонн американской нефти. Украинцы впервые закупили черное золото у США. Стоимость сделки не называется.

Сырье попадет на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (Полтавская область), с которым порт соединен трубопроводом. В 2018 году стоимость нефтепродуктов (в первую очередь, топлива), импортированных украинским государством, составила 5,54 миллиарда долларов. Треть из них оно закупило в Беларуси и России, но сейчас ему пришлось искать новых поставщиков. С 19 апреля белорусы приостановили экспорт из-за инцидента с попаданием загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», а Россия с 1 июня ввела запрет на экспорт своей нефти, угля и нефтепродуктов на Украину.

«Стоимость на мировом рынке едина. Она определяется самим рынком и отличается, скорее, в зависимости от сорта, нежели от логистики и способа поставок. Это не газ, нельзя сказать, что трубопроводная нефть дешевле. Стоимость доставки обычно не перекладывают на покупателей, а у Украины отличные порты, которые могут принять необходимый ей объем сырья», — объяснял агентству ПРАЙМ директор рейтингового агентства АКРА Василий Танурков.

Если доставка не представляет проблемы, то с переработкой ситуация более сложная: у Украины нет достаточного количества НПЗ, чтобы покрыть все свои потребности, поэтому ей приходилось покупать большой объем топлива у Беларуси. Кроме того, они могут импортировать топливо из Литвы и других стран ЕС, но там, как подчеркивают эксперты, цены будут выше.

Американское направление тоже представляется привлекательным: сланцевая нефть с месторождений США дешевле, чем нефть европейской марки Brent. Также альтернативой может стать Ближний Восток. Саудовская Аравия недавно снизила цены для покупателей в Европе. Предложение сейчас превышает спрос, так что у Киева есть возможность выбирать поставщиков.

Таким образом российские санкции, как в 2015 году подорожавший российский газ, могут полностью изменить энергетический рынок Украины. С 2015 года она успела убедиться, что может нормально функционировать без сырья, купленного у Газпрома. Так же может произойти и с нефтью.