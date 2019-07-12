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Гитарист «Ляписов» уже 35 дней находится в коме

  • 12.07.2019, 19:35
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Нападавшего на него рецидивиста задержали.

Гитарист Руслан Владыко, известный под псевдонимом «Пан», встретил 45-летие в коме. Об этом «Радыё Свабода» сообщил его друг, музыкальный продюсер Евгений Колмыков.

Руслана Владыко избили и ограбили 6 июня в Минске, он попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, до сих пор остается в искусственной коме. Но надежда на выздоровление есть: врачи говорят, что если люди выходят из такого состояния в течение 50 дней, то чаще всего «более-менее возвращаются к нормальной жизни».

Евгений Колмыков говорит, что знает фамилию предполагаемого нападавшего: «Могу сказать, что это рецидивист, у него была непогашенная судимость, — рассказывает он. — Он задержан, но суд отложен из-за того, что есть надежда, что Руслан еще даст показания».

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии гитариста.


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