Андрей Мезин вошел в тренерский штаб минского «Динамо» 1 12.07.2019, 19:51

АНДРЕЙ МЕЗИН

ФОТО: TRIBUNA.COM

«Зубры» представили новых специалистов, которые будут работать с командой.

В тренерский штаб хоккейного минского «Динамо», помимо Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского, вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр Журик и специалист по физподготовке Адриан Вальво, сообщает официальный сайт клуба.

Под руководством Перепехина сборная U-20 в 2014 году впервые за восемь лет вернулась в элиту. А восемнадцатилетки в 2018-м вышли в плей-офф сильнейшего дивизиона.

Мезин в двух предыдущих сезонах работал в челябинском «Тракторе».

Вальво – французский специалист по физподготовке, который на протяжении шести сезонов работал в штабе швейцарской «Лозанны». Также Вальво занимался физподготовкой национальной сборной Франции.

Журик является известным в прошлом белорусским защитником, который помогал Вудкрофту в штабе национальной сборной Беларуси на чемпионате мира-2015 в Остраве. После этого он работал в системе московского «Динамо» — в командах ВХЛ и МХЛ.