Восемь полезных свойств пива для вашего здоровья 3 12.07.2019, 20:01

Пока ученые спорят, будем помнить о допустимой норме алкоголя.

Многих интересует вопрос, полезно ли пить пиво? Обычно в дискуссиях о пользе и вреде для здоровья алкогольных напитков, в центре внимания находится вино и его благотворное влияние на сердце. Но не стоит уменьшать полезные свойства пива. Давайте разберемся в этом вопросе с научной точки зрения, пишет rd.com.

1. Пиво для сердца и сосудов

Согласно данным исследования, выполненного в Лондонском колледже при Кембриджском университете, 0,5 л пива в день снижает риск развития кардиоваскулярных заболеваний. В исследовании проанализировано 2 миллиона историй болезни взрослых, проживающих в Великобритании.

Оказалось, что люди, умеренно употреблявшие пиво, гораздо реже обращались к врачам по поводу 7 заболеваний, включая инфаркты и инсульты, вызванные тромбом, по сравнению с теми, кто злоупотреблял этим напитком или вообще его не пил. А о каких еще полезных свойствах пива известно?

2. Пиво против ревматоидного артрита

Алкоголь, включая пиво, оказывает противовоспалительное действие. Вот почему оно позитивно влияет на сердце. Впрочем, такой же эффект наблюдается и при других заболеваниях, тригерром которых является воспаление.

Исследование, опубликованное в журнале Arthritis & Rheumatology, которым было охвачено 1,9 миллиона человек, установило, что у женщин, пьющих пиво от 2 до 4 раз в неделю, риск развития ревматоидного артрита на 31% ниже, по сравнению с теми, кто никогда не употреблял алкоголь.

3. Пиво улучшает микрофлору ротовой полости

Пиво, так же как и вино, и кофе, содержит вещества с противомикробным действием, и поэтому может помогать в борьбе с бактериями, находящимися в зубном налете и на деснах. Но это совсем не означает, что вы должны отказаться от зубной щетки и флоса.

4. Пиво полезно для зрения

Способствует ли пиво здоровью глаз? Не исключено. Исследование, в котором принимало участие 3654 добровольца, результаты которого представлены в American Journal of Ophthalmology, установило, что у пациентов, не злоупотребляющих алкоголем, заболеваемость катарактой была на 50% ниже по сравнению с теми, кто злоупотреблял алкогольными напитками или вообще не пил.

Такой эффект обеспечивают содержащиеся в вине и пиве антиоксиданты. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что такие заболевания, как катаракта и макулодистрофия (поражение сетчатки), развиваются чаще при рационе с низким содержанием антиоксидантов.

5. Пиво уменьшает вероятность образования камней в почках

Камни в почках – это крошечные, твердые образования в почках, появляющиеся в результате дегидратации организма или при злоупотреблении определенными продуктами.

Согласно результатам исследования, представленного в Clinical Journal of the American Society of Nephrology, которым было охвачено 20 тыс пациентов, употребление одного бокала пива в день снижает риск образования камней в почках на 41%. Исследователи объясняют это мочегонным эффектом пива, как и других алкогольных напитков.

6. Пиво снижает вероятность возникновения диабета 2 типа

Вы, наверное, слышали фразу «пивной живот», и удивляетесь, как пиво может уменьшить риск развития диабета 2 типа. Однако, анализ результатов 15 исследований установил, что умеренное употребление алкоголя, включая и пиво, снижает вероятность возникновения диабета 2 типа на 30%.

По мнению авторов, это возможно, прежде всего, благодаря противовоспалительному действию алкоголя. Другое исследование людей, не болеющих диабетом, выявило позитивный эффект умеренного употребления алкоголя на уровень инсулина и триглицеридов в крови.

Подчеркнем, что это только при его умеренном употреблении. Злоупотребление алкоголем наоборот способствует развитию этого серьезного заболевания.

7. Пиво укрепляет кости

Пиво – богатый источник кремния, играющего ключевую роль в формировании костной ткани. Исследование, выполненное International Journal of Endocrinology, установило, что включение в рацион продуктов, содержащих кремний, предотвращает и помогает при остеопорозе, особенно у женщин в постклимактерическом периоде, для которых особенно характерно потеря костной массы.

В каких еще продуктах содержится кремний? Это цельнозерновые крупы, фисташки, а также бобовые (фасоль, нут, чечевица, свежий зеленый горошек).

8. Пиво и здоровье мозга

Кремний, содержащийся в пиве, помогает поддерживать здоровье мозга. Он защищает мозг от вредного воздействия некоторых веществ, способных постепенно вызывать спад умственной активности. Кремний поддерживает работу нейронов, что помогает предупредить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, слабоумие, болезнь Паркинсона.

Теперь, когда вы знаете больше о полезных свойствах пива, попробуем ответить на вопрос, может ли пиво быть полезным для здоровья. Приведенные выше факты склоняют нас к утвердительному ответу. Но в очень умеренных количествах, так как любая польза в больших дозах может превратиться в огромное зло.

Хотим также отметить, что при наличии весомых данных, как о пользе алкоголя, так и доказательств о его вреде, есть все основания запутаться в этом вопросе. Оказывается, все не так однозначно. Алкоголь и здоровье – одна из самых спорных тем. А пока ученые спорят, будем помнить о допустимой норме алкоголя!