Леонид Заико - чиновникам: «Лексусов-шмексусов» больше не будет 3 12.07.2019, 20:12

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Леонид Заико

Экономист ответил на заявление Семашко о налоговом маневре.

В интервью «Комсомольской правде» посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Беларусь не проживет без компенсации за налоговый маневр от России.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико ответил на высказывание посла Беларуси в РФ в эфире «Примуса»:

«Всю эту галиматью я слушал за пределами Беларуси с одной мыслью: Ребята, вы там в здравом уме? Вы себе отдаете отчет в том, кто вы, что вы и почем вы? Когда Семашко что-то говорит о том, что мы не проживем, то это он не проживет. Мы проживем. Ребят, говорите про себя. Я за себя спокоен. Я проживу и без нефти. Беларуси нужны семь миллионов тонн нефти. А вы хотите 22 миллиона?! Зачем? Чтобы дальше сидеть на этой наркотической игле.

Ребята, пора в клинику. Пора пройти обследование на состоянии психики. Это что такое, действительно? «Мы не выживем без вашей нефти». Пора в отставку, как было во времена ЦК КПСС. «С благодарностью». Мы еще смеялись, что кто благодарит: человек, которого отправили или партия.

А чего вы так к России привязались? Почему вы так ее достаете. Я внимательно слежу, Путин давно предложил продавать Беларуси семь миллионов тонн нефти по российской цене. Он прекрасно понимает, вот, для внутреннего потребления, по российской цене. А остальное? Ребята, вы тут губу раскатали, хотите нажиться, чтобы номенклатура покупала лексусы-шмексусы. Нет, ребята, такого уже не будет», - заявил Леонид Заико.