Мы должны не подставлять щеки, а должны бороться! 2 Леонид Банджевский

12.07.2019, 20:37

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Кто они и откуда они берутся — те, кто готов отбросить свою страну в землянки или довести до полного исчезновения?

После того как они приходят к власти, больше невозможны свободные выборы. Они создают образы врагов в обществе, выискивают и преследуют их, хладнокровно и безжалостно выживают из своей страны десятки — сотни тысяч людей, в которых они подозревают угрозу созданной для себя стабильности, целым поколениям перекрывая возможности и перспективы состояться в своей стране. После того как организм человека ослаблен и иммунная система уже не справляется — собственные бактерии (микробиом) человека начинают разрушать организм, в котором они живут. В каждом человеке идет эта невидимая ежесекундная борьба одних клеток, которые защищают организм с другими клетками, которые его разрушают. Человек сохраняет свою жизнь, пока его иммунная система способна побеждать его внутренних врагов — существующие в нем его же собственные клетки, цель которых — разрушить этот организм, в котором они живут. Раковые клетки не понимают, что в итоге они разрушают организм, в котором размножаются.

Просто они хотят сделать организм лучше, немного его переродив! Опухоль состоит из различных типов клеток. Одна группа — это «испорченные» клетки, другая состоит из нормальных клеток, образующих соединительную ткань (стромальные клетки). Обнаружено, что раковые клетки способны заставить здоровые клетки помогать своему размножению. Для этого они используют мутировавший ген, отвечающий за деление клеток. Здоровые клетки оказываются вовлеченными в запутанную сеть сигнальных взаимодействий, становятся «заложниками» рака и помогают его росту и образованию метастаз. Если иммунная система ослабнет, давление собственных бактерий человека, нарастая, приведет к смерти человека, и начинают выделяться химические вещества, которые создают запах смерти.

Как было бы хорошо, если бы мы были созданы Творцом без наших внутренних врагов, которые ежесекундно подвергают нас реальному риску смерти. Но мы созданы вести непрекращающуюся, пока мы живы, борьбу с внутренними врагами нашего организма, который является и их организмом и который они готовы уничтожить. Как было бы хорошо, если бы все только строили и никто не разрушал, но даже в песочнице такое невозможно. Как было бы хорошо, если бы не было диктатур, перерождающих и разрушающих основополагающие институты общества. Кто они и откуда они берутся — те, кто готов отбросить свою страну в землянки или довести до полного исчезновения? И почему они были и есть на протяжении всей истории человечества и зачем они?

Мы приблизимся к пониманию этого, если не будем забывать о идущей внутри нас постоянной борьбе (вопрос жизни и смерти) одних клеток с другими. Эта борьба внутри нас, ведущаяся независимо от наших политических убеждений, должна помочь нам в понимании наличия в любом обществе людей, готовых подавить или уничтожить основополагающие институты общества, гарантирующие права и свободы, переродив общество в диктатуру, левую или правую. И тогда появляется специфический запах диктатуры. Эти люди и стоящие за ними силы, которые готовы подавить или уничтожить институты общества, гарантирующие права и свободы, — очень мощные, коварные и всегда жестоки, брутальны и агрессивны.

Это силы нашего мира. Они принадлежат к нашему миру точно так же, как внутренние враги нашего организма принадлежат к нашему организму. Они все неотъемлемая часть нашего мира и нашего организма. Они никогда не исчезнут. И наш организм и этот мир так созданы, чтобы выжить, каждый должен беспокоиться о здоровье своей иммунной системы, общество должно беспокоиться о своем здоровье, — о своей иммунной системе, — основополагающих институтах жизни любого общества. Только здоровое общество может противостоять силам, которые нацелены на разрушение общества, его основополагающих институтов. Когда человек погибает от рака, мы знаем, что его иммунная система ослабла и не смогла противостоять раковым клеткам и раковые клетки начали перерождать организм, что приводит к его гибели. Когда страна оказывается под властью диктатуры, мы должны понимать, что основополагающие институты общества оказались ослаблены, расшатаны и не смогли противостоять силам, борющимся с иммунной системой общества — основополагающими институтами общества и победа этих сил неизбежно приведет к перерождению или отмиранию институтов общества, что приведет в долгосрочной перспективе к провалу развития этой страны или к ее гибели.

Наивность и природная доверчивость обычных людей приводит их к тому, что они склонны заблуждаться, полагая, что эти силы постепенно будут изменяться под влиянием усилий всего общества. Это опасная иллюзия, за которую расплачиваются целые поколения. Это аналогично тому, как если бы иммунная система в организме человека решила, что раковые клетки изменятся и не будут разрушать организм и с ними не надо бороться. На практике же обычные люди становятся заложниками людей и сил, разрушающих институты общества, вовлекаются в разрушение гражданского общества и помогают укреплению диктатуры.

От этих сил никуда не деться, живя в этом мире, они всегда были, есть и всегда будут. Эти силы не подвержены изменению или «перевоспитанию». Как и внутренние враги организма. Остается ли одно — приспосабливаться к действию этих сил, как поступают многие? Должен ли нормальный человек все время приспосабливаться к враждебным по отношению к нему силам? Будет ли он при этом оставаться нормальным — самим собой? Это приспособление, по аналогии с организмом, соответствовало бы перерождению клеток, защищающих организм, в клетки, его разрушающие.

Не будет ли это приспособление — преступлением против других людей? Или остается другое — всегда быть готовым к борьбе с этими силами? Тебя ударили по правой щеке, ты подставишь левую? Тогда разреши своему сахарному диабету сначала отгрызть тебе пальцы, потом ногу, потом сделать тебя слепым, разреши раку уничтожить твои жизненно важные органы. Разреши твоим внутренним врагам сначала ослабить, а затем и уничтожить твою иммунную систему. Их много: микробов, вирусов, которые готовы сделать тебя недееспособным, приковать тебя к постели или к коляске. Так ты все еще не знаешь, что делать с врагами? Нет? Ты будешь безразлично наблюдать за разрушением тебя? Но лучшего и самого правильного ответа, чем тот ответ, который дал нам Бог, нет.

Мы должны не подставлять щеки, а должны бороться! Как борется организм каждого живого существа за выживание! На протяжении всей жизни. Мир вокруг нас не имеет границ, он не измерим, как и все живое, как и каждый человек. Все границы создаются только в нашем мозгу. На самом деле нет ничего отдельно стоящего или изолированного в этом мире. То, что происходит в нашем организме, то, как это происходит, это ответ Бога нам на наш вопрос: что происходит в обществе и что нам делать, как реагировать! В обществе происходит та же борьба, что и в организме каждого живого существа! Борьба одних клеток с другими в организме каждого живого существа! Борьба одних сил с другими в обществе! Мы обречены на эту борьбу не на жизнь, а на смерть. Бог создал нас и то, какими он создал нас, дает нам ответы на все вопросы о мире вокруг нас. Он дал нам все ответы, только нужно посмотреть вокруг себя.

Раскрыть глаза. Он мог нас создать другими, без наших внутренних врагов? Мог! Но это был бы другой мир: мир без борьбы

. Мы так созданы Богом и этот мир, в котором мы живем, — так создан! И мы обречены на борьбу на протяжении всей нашей жизни.

Леонид Банджевский, «Газета Слонiмская».