Десять потайных помещений, скрытых в мировых достопримечательностях 12.07.2019, 21:04

3,218

Многие путешественники о них просто не подозревают.

У многих туристических достопримечательностей до сих пор остались секреты: в таких зданиях часто есть скрытые помещения и неизвестные ходы, о которых большинство посетителей даже не подозревают, пишет «Вокруг света».

Железнодорожная платформа 61 в Нью-Йорке (США)

Под знаменитой нью-йоркской гостиницей «Уолдорф-Астория» (на фото) до недавнего времени находилась тайная железнодорожная платформа 61. Ее использовали лишь однажды — для сопровождения американского президента Франклина Делано Рузвельта и других высокопоставленных чиновников в отель. На протяжении десятилетий станцией никто не пользовался, хотя до наших дней сохранились железнодорожные пути, вагон и частный лифт под зданием.

Секретные комнаты Дворца дожей в Венеции (Италия)

В этом венецианском дворце есть множество потайных комнат и коридоров, о которых не подозревают туристы. Однако недавно у них появилась возможность взглянуть на жизнь дворца изнутри, посетив канцелярию, тайные архивы, комнату пыток и тюремную камеру Казановы. О многих из этих помещениях на протяжении столетий не догадывались даже жители Венеции.

Тайная комната в горе Рашмор в Южной Дакоте (США)

Расположенная в Южной Дакоте гора Рашмор известна во всем мире благодаря скульптурным портретам четырех американских президентов, вырубленным в скале. Но мало кто знает, что за головой Авраама Линкольна скульптор Гутзон Борглум сделал тайную комнату. По задумке создателя, в ней должны были находиться важнейшие для истории США документы. Работа по созданию помещения была завершена только в 1990-х, для туристов комната до сих пор недоступна.

Помещения замка Бэллихак в графстве Вексфорд (Ирландия)

Замок Бэллихак, построенный госпитальерами в XV веке, не поражает внешней красотой и больше похож на прямоугольную башню. Стены здания двойные, что было сделано не только для большей прочности сооружения, но и для расположения между ними множества потайных помещений и дверей. Также в замке есть машикули и другие оборонительные укрепления, посетители могут увидеть их своими глазами, как и крутую лестницу, часовню и «дыру-убийцу».

Тайные помещения в Китайгородской стене в Москве (Россия)

В 2017 году в Москве по время подготовки траншей для коммуникаций в районе Лубянской и Новой площадей археологам удалось обнаружить в Китайгородской стене пять потайных помещений. Предположительно, они создавались, чтобы защитники города могли слушать переговоры в стане неприятеля по ту сторону стены. Кроме того, они могли использоваться, чтобы предпринимать вылазки и незаметно наблюдать за действиями врага.

Комната Салли Хемингс в усадьбе Монтичелло (США)

Во время археологической реставрации усадьбы отца-основателя США Томаса Джефферсона в Монтичелло (на фото) специалисты обнаружили в южном крыле здания комнату, которая находилась в непосредственной близости от его спальни. Некоторые специалисты считают, что в ней проживала рабыня Салли Хемингс. Большинство историков сходятся на том, что она родила Джефферсону нескольких детей — по результатам анализа ДНК Джефферсон оказался отцом по крайней мере одного из восьми детей Хемингс. Комната стала частью музея.

Комната Микеланджело в Капелле Медичи (Италия)

Во время реставрационных работ, которые осуществлялись в часовне Медичи во Флоренции в 1975 году, директор располагающегося в здании музея Паоло даль Поджетто нашел под шкафом в ризнице люк. Тот вел в продолговатую комнату размером примерно 7 на 2 м. Считается, что в XVI веке в течение нескольких месяцев в этом помещении от гнева Медичи скрывался Микеланджело Буонарроти. Он оставил на стенах рисунки углем и мелом (на фото), имеющие сходство с другими его работами.

Полицейский участок на Трафальгарской площади в Лондоне (Великобритания)

В южной части Трафальгарской площади находится самый маленький полицейский участок в Лондоне. Он располагается в основании фонарного столба, поэтому многие туристы его не замечают. Появился этот пост около 1930-х годов, когда властям нужно было куда-то перенести полицейскую будку у метро «Чаринг-Кросс». Пост в фонарном столбе был рассчитан на одного полицейского, который мог в любой момент связаться со Скотленд-Ярдом по телефону. Сейчас это помещение используется для хранения метел.

Квартира на Эйфелевой башне в Париже (Франция)

Создатель знаменитого символа Парижа Гюстав Эйфель устроил для себя небольшую квартиру на вершине башни. Она расположена на третьем уровне достопримечательности, а ее обстановка покажется современным туристам скромной. Однако когда башня только появилась, квартира стала предметом зависти парижской элиты. Эйфель отказался ее сдавать, несмотря на многочисленные предложения, и принимал в квартире гостей, в числе которых был Томас Эдисон.

Бальный зал на вокзале Флиндерс-стрит-стейшн в Мельбурне (Австралия)

Многие путешественники не подозревают о том, что в здании знаменитого вокзала в Мельбурне находится заброшенный бальный зал. На протяжении XX века он использовался не только для танцев, но и в качестве лекционного и спортивного зала и библиотеки.

С 1985 года помещение закрыто для посещения, хотя власти города собираются отреставрировать его и вернуть жителям города.