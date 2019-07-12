Турция раздумывает о приобретении американских систем Patriot 12.07.2019, 21:26

Несмотря на покупку российских С-400, Анкара хочет приобрести и американские системы ПВО.

После того, как в Турцию прибыли первые поставки компонентов российских систем противоракетной обороны С-400, правительство в Анкаре объявило, что изучает возможности приобретения и американских систем Patriot. Как сообщает в пятницу, 12 июля, государственное информагентство Anadolu, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар через несколько часов после прибытия первых компонентов С-400 заявил: "Мы думаем и о закупке систем Patriot. Наши уполномоченные ведомства и друзья прилагают все усилия для этого", сообщает "Немецкая волна".

В последние месяцы Вашингтон постоянно выдвигал требования к Турции, партнеру США по НАТО, аннулировать сделку с Россией, предложив взамен американскую систему Patriot. По мнению США, российская система ПРО в воздушном пространстве НАТО представляет собой угрозу безопасности. Вопрос закупки С-400 обернулся резким конфликтом между Анкарой и Вашингтоном. В США пригрозили Турции санкциями.

Ранее турецкое правительство утверждало, что американское предложение не было таким же выгодным, как российское, и выйти из сделки, заключенной в 2017, уже невозможно. В Анкаре также заявили, что турецкая сторона в предыдущие годы неоднократно обращалась к США с просьбой о продаже систем Patriot, однако так их и не получила. Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом частично признал этот факт.