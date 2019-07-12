Путинизм и вопросы вермикологии Игорь Яковенко

12.07.2019, 21:40

Когда не слишком образованный человек начинает считать себя «корифеем всех наук».

Тьма сгущается перед рассветом. Если верить этой примете, то путинизм скоро сгинет, поскольку сумрак сознания кремлевского сидельца приближается к уровню абсолютно черного тела. На двадцатом году самодержавного правления Россией Путин решил оставить свой вклад в науку. Причем, в самые разные ее сферы. Обогатив современную политологию сенсационным известием о гибели либерализма, Путин не остановился на достигнутом и обратил свой взгляд на непорядок в исторической науке. В Екатеринбурге, когда журналисты его спросили о причинах ухудшения отношений с Грузией, президент России объяснил, что во всем виновато то, что грузины не знают историю своей страны. И немедленно занялся просвещением грузинского народа, попутно сделав ряд важнейших исторических открытий.

"Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния", — заявил Путин, комментируя вхождение Осетии в состав Грузии в XIX веке, и для убедительности вытаращил глаза. Странно, что такая топонимическая скрупулезность свойственна президенту РФ весьма выборочно, я бы сказал даже точечно. Иначе он никогда бы не говорил о "тысячелетней истории России", поскольку на подведомственной ему территории на протяжении веков существовали государства с совершенно иными названиями, в том числе "РСФСР" в составе СССР, "Московское царство" и пр.

Далее президент России озвучил еще одно неизвестное истории обстоятельство – по его словам, во времена Советского Союза была образована сначала договорная Союзная Социалистическая Республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия. "Это даже не была Грузия", — заверил журналистов Путин. Полагаю, что вся академическая наука в РФ после этого заявления была поднята по тревоге, и в данный момент все маститые историки получили приказ найти доказательства путинского открытия. А все следы союзного договора от 16.12.1921 между ССР Абхазия и ССР Грузия как между равноправными субъектами, а также все следы документов, свидетельствующих о том, что происходило на территории Закавказья и Северного Кавказа с XVIII века по настоящее время должны быть уничтожены. Историческая наука должна быть полностью перезапущена фактически с нуля.

Совершив революцию в области истории, Путин обратился к естествознанию и технике. Президент России дал решительный отпор энергетике, использующей возобновляемые источники. На саммите по производству и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге Путин напугал всех ужасами ветряных электростанций: "Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли", - кошмарил общественность президент РФ.

Злопамятный телеканал "Дождь" вспомнил, что страдания "червяков, вылезающих из земли", не дают покоя российскому лидеру уже много лет. Правда раньше его сострадание распространялось еще и на кротов. Выступая в 2010 году перед участниками межрегиональной конференции "Единой России", посвященной проблемам Дальневосточного федерального округа, Путин пожаловался, что "ветряки создают такую вибрацию, что червяки наверх вылезают, не говоря о всяких кротах".

Понятно, что с возобновляемой энергетикой в России покончено, но специалисты все-таки решили сказать свое слово на похоронах покойной. В заявлении Greenpeace о мифах по поводу возобновляемой энергетики сообщается, что в среднем из 10 тысяч погибших из-за человеческой деятельности птиц лишь в одном случае виновен ветряк. Кроме того, морские птицы меняют траекторию полета во избежание столкновений. За 22 месяца наблюдений было зафиксировано лишь шесть случаев. Что касается кротов, а также грызунов, интересы которых отстаивает президент РФ, то зоозащитники уверены, что любой уважающий себя крот или суслик не сочтет за труд вырыть себе новую нору в нескольких десятках метров от "ветряка".

Вермикологи, специалисты по дождевым червям, срочно провели опрос своих подопечных и те им сообщили, что плевать они хотели на трясущиеся "ветряки", а к президенту РФ у них одно пожелание: чтобы он вместо того, чтобы бороться с ветряными мельницами, лучше бы защитил их от любителей рыбной ловли.

Что же касается серьезной угрозы живой природе, то таковой в Greenpeace считают нефтедобычу. Так, из-за нефтяного разлива в результате взрыва на платформе в Мексиканском заливе в 2010 году погибли 102 тысячи птиц 92 видов. Исследование 2009 года показало, что электростанции, которые работают на ископаемом топливе, в 15 раз чаще приводят к гибели птиц, чем ветряки. Но там, где начинается сфера интересов Сечина, путинская любовь к животным заканчивается…

Комментируя внезапный и столь разносторонний интерес Владимира Путина к научным открытиям легко впасть в соблазн поиска ложных исторических аналогий, вспоминая, что в истории России встречались такие правители, как страдающий слабоумием царь Федор Иоанович. Или начать винить во всем возрастные изменения, как это сделал, например, глубоко уважаемый мною публицист Андрей Пионтковский, упомянувший в связи с последними высказываниями Путина термин "деменция".

Полагаю, что со здоровьем у Путина все в порядке, что позволит ему в здравом уме и твердой памяти предстать перед трибуналом за совершенные преступления. А историческая аналогия тут, действительно, прослеживается. Самодержавная власть, длящаяся два десятилетия, сопровождаемая непрерывно вливаемой в уши лестью придворных холуев, неизбежно приводит к тому, что не слишком образованный человек начинает считать себя "корифеем всех наук".

Сталин стал генсеком в 1922 году, к середине 30-х устранил всех основных конкурентов во власти, а в 1950 году опубликовал статью "Марксизм и вопросы языкознания", находясь в полной уверенности, что лучше него в вопросах лингвистики не разбирается никто. Примерно в тот же период он патронировал уничтожение генетики. Именно Сталин был инициатором борьбы с "вейсманистами-морганистами", полагая что генетика противоречит марксизму, а холуи от науки, такие как "философ" Митин и "биолог" Лысенко угодливо выполнили заказ вождя.

В отличие от Сталина, у Путина нет никакой идеологии, зато есть столь же безграничная власть и интересы возглавляемой им мафиозной корпорации. И если интересам этой корпорации в какой-то момент станет мешать таблица умножения, можно не сомневаться, что Путин выступит за ее коренную реформу, а затем и полную отмену. Кстати, эта арифметика давно уже мешает российской власти получать правильные результаты на выборах, да и статистику по доходам россиян пора уже поставить на иную основу…

Игорь Яковенко, blogspot.com