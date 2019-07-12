Как Украине стать частью Европы 1 Елена Сотник

12.07.2019, 22:34

Новая европейская идея начнется именно с Украины.

Надо признать, что к 2014 году внешнеполитическую позицию Украины фактически определяла Россия. После Революции достоинства — вследствие прямой военной агрессии России, аннексии Крыма и оккупации части страны — наша внешняя политика почти полностью сосредоточилась на борьбе с агрессором, усилении санкций и формировании коалиции, которая бы поддерживала Украину в противостоянии РФ. В то же время мы официально зафиксировали евроинтеграционный и евроатлантический вектор, внесли соответствующие изменения в Конституцию, подписали соглашение об ассоциации с ЕС, но кроме политических деклараций дальнейших практических шагов так и не сделали.

Новая европейская идея начнется с Украины

Прежде всего мы должны определиться с идеологической составляющей, в которой необходимо строить серьезную продуманную стратегию не на месяцы или годы, а на десятилетия. Это должна быть философия нашего существования как государства: кто мы есть, чего хотим, что готовы сделать ради достижения глобальной цели для нашей страны, европейского континента и всего мира.

Мы можем долго спорить, что именно побудило людей выйти на улицы против режима Януковича. Очевидно одно — резкое изменение курса, то есть отказ Януковича от европейской интеграции, стал спусковым крючком, который побудил людей отстаивать свободу и демократию своей страны. Мы вышли на Майдан с флагами Украины и ЕС. Мы открыли себе путь в Европу своим мужеством, принципиальностью и, к сожалению, смертями наших героев. Мы фактически стали центром возрождения европейской идеи тогда, когда в самой Европе уже царил кризис видения и собственной визии — куда движется ЕС, как сохранить идентичность народов и поддержать их единство. И это видение мы фактически дали Европе своей революцией достоинства.

Недостаточно иметь только экономические интересы. Должны быть общие ценности, о которых и заявила Украина зимой 2013−2014 годов. Это мир, свобода и достоинство. Мне кажется, что именно эта философия и станет новой европейской идеей, которая родилась в Украине.

Кто является нашими друзьями и союзниками в Европе и мире

Второй важный вопрос нашей украинской стратегии, кто наши друзья и союзники — ситуативные и стратегические партнеры на ближайшие годы и десятилетия. Это важно для стратегии возвращения оккупированных и аннексированных территорий в краткосрочной или среднесрочной перспективе и возвращения мира и безопасности на эти земли.

Начать надо с противников, из которых ключевым является Россия. Но также и те страны, которые видят себя стратегическими союзниками РФ. К сожалению, часть из них — в ЕС. Они пытаются подорвать единую позицию блока относительно Украины и российской агрессии, что является вопросом общеевропейской безопасности.

Россия явно будет иметь более многочисленную армию, чем Украина, а также больше ресурсов для финансирования своих сил. И наша единственная возможность сдерживать опасного врага — приобщаться к экономическим и безопасностным союзам с надежными геополитическими партнерами. Речь идет о совместных секторальных интересах, новых логистических возможностях благодаря географическому расположению, кооперации с целью продвижения товаров на европейские рынки.

Наши оборонные союзы возможны со странами, которые определяют для себя Россию как прямую угрозу: это страны Балтии, Польша, Грузия, часть Скандинавских стран. С ними мы уже в ближайшее время могли бы реализовать идею Балто-Черноморского союза.

Обретение Украиной членства в ЕС

Украина должна использовать Соглашение об ассоциации как возможность изменения правил и стандартов в различных сферах экономики и общественной жизни. Речь идет прежде всего об установлении равных возможностей, прозрачных правил, создании единого экономического пространства для конкурентоспособности наших производителей на европейских рынках, и тому подобное.

Что касается членства в ЕС, то Украина должна прежде всего оценить свои стратегические перспективы и трезво рассматривать готовность к инт

еграции на разных этапах. Последние события показали, что ЕС сегодня достаточно разбалансирован, не имеет единой позиции и видения дальнейшего развития. В то же время существование таких мировых экономических гегемонов как Китай, США и Индия говорит о том, что для Европы только союз экономик может создать соответствующие преимущества. Украина должна максимально прагматично подойти к этому.

Стратегическое партнерство со США

Необходимость построения более глубоких экономических и безопасностных отношений с США очевидна. Нет большей гарантии безопасности для Украины от посягательств РФ, чем присутствие на нашей территории крупных американских корпораций. Мы пока не увидели больших инвестиций из США, но это не значит, что в ближайшем будущем мы не можем встать перед вопросом стратегического экономического партнерства с этой страной — в энергетике, сельском хозяйстве, информационной сфере, научном сотрудничестве и сотрудничестве в сфере ВПК. Поддержка развития в Украине сильной экономики и государственных институтов может стать для США демонстрацией преимуществ ценностей свободного демократического общества жителям бывших республик СССР, в том числе России.

Отношения Украины с Великобританией

В Великобритании продолжается Brexit, и он неотвратим. Британия становится игроком, который будет вести не только собственную политику, но и будет представителем США в Европе. Для Украины это открывает несколько возможностей.

Великобритания является нашим несомненным союзником в противостоянии российской агрессии. Логично усиливать сотрудничество, в том числе в сфере безопасности, и продвигать единую позицию в международных организациях. Кроме того Brexit означает перестройку Великобританией торговых отношений и стратегических экономических партнерств. Азия и арабские страны уже активно работают над налаживанием новых торгово-экономических отношений с королевством. Украина также должна воспользоваться изменениями в статусе Великобритании и работать над составлением стратегических соглашений.

Лондон очевидно будет пересматривать политику отношений с ЕС, но не терять влияние на политику союза. Великобритания могла бы стать нашим европейским адвокатом и способствовать сотрудничеству со странами ЕС.

Стратегическая дружба с Канадой

О поддержке и особом отношении Канады к Украине можно писать долго и много, но главным является то, что сейчас это ключевая страна из мощного лагеря демократических государств, не просто всегда поддерживающая нас, но и готовая продолжать глубокую интеграцию и сотрудничество на всех уровнях.

После соглашения о свободной торговле считаю абсолютно логичным шагом начать переговоры по гармонизации всего необходимого массива законодательства, которое будет предоставлять возможность канадским экспатам украинского происхождения, не теряя социальных и пенсионных гарантий, некоторое время работать на развитие демократической инфраструктуры в Украине. Канада может стать отправной точкой и при условии успешного опыта — промоутером Украины среди инвесторов для других стран. Совместные проекты могли бы вывести Украину в высшую лигу игроков в таких сферах как ВПК и IТ.

Работа с украинской диаспорой

Сегодня, по разным подсчетам, до 7 млн украинцев находятся за пределами Украины. С каждым годом интегрированность этих людей в украинское общество уменьшается, связь ослабляется. Возникает вопрос системной государственной политики для работы с диаспорой.

Диаспора может стать эффективным представителем торговых, гуманитарных, безопасностных интересов Украины за рубежом. Для этого украинцы за океаном должны чувствовать себя нужными Украине. Речь идет о развитии коммуникаций с диаспорой, защите их интересов, упрощении постановки на консульский учет и документального оформления, обеспечения их избирательных прав, решения вопроса с двойным гражданством за исключением второго гражданства со страной-агрессором), защита трудовых и социальных прав.

Все это может стать реальной, эффективной внешнеполитической стратегией для Украины при условии наличия политической воли и консолидации общества. Украинеа по

могут другие страны. И только тогда, когда мы сами почувствуем себя сильными независимыми, способными отстаивать как собственные интересы, так и глобальные цивилизационные ценности.

Елена Сотник, «Новое время»