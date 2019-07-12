Минфин увидел угрозу для экономики в отношениях с Россией 12.07.2019, 22:38

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Пчелы против меда?

Министерство финансов Беларуси обозначило основные риски для белорусской экономики. Эти сведения размещены в проспект эмиссии облигаций на 30 млрд российских рублей. Минфин Беларуси планирует в июле разместить на Московской бирже бумаги на 5−10 млрд российских рублей, пишет tut.by.

Ведомство связывает основные внешние риски для экономики Беларуси с взаимоотношениями с Россией.

«Беларусь — это страна, возникшая на постсоветском пространстве, и ее кредитоспособность в некоторой степени зависит от отношений с Российской Федерацией, касающихся геополитики, торговли и поставок энергоносителей», — говорится в проспекте эмиссии белорусских гособлигаций.

Зависимость Беларуси от России усиливается тем, что РФ — это не только ее крупнейший сосед, но и один из ключевых кредиторов. За последние 10 лет Москва предоставила Минску кредиты на сумму около 9 млрд долларов. В проспекте говорится, что «нет никаких гарантий, что Беларусь продолжит получать аналогичную финансовую поддержку от России в будущем».

Ослабление курса российского рубля к доллару может привести к ускорению инфляции в России. Соответственно, те белорусские предприятия, которые используют российское сырье и комплектующие, будут вынуждены увеличивать цены, ввиду роста издержек. Как результат, финансовые показатели таких предприятий могут ухудшиться. Таким образом, трансмиссионный канал через импорт инфляции может привести к дополнительному росту цен в Беларуси. При этом может произойти корректировка курса белорусского рубля, поскольку российский рубль занимает в валютной корзине 50%.

Завершение налогового маневра в РФ означает удорожание импорта нефти для Беларуси, что потребует соответствующего повышения цен на внутреннем рынке и приведет к росту издержек субъектов хозяйствования. Вместе с тем, продолжаются переговоры о компенсации издержек от проведения налогового маневра для Беларуси, говорится в проспекте.

В Минфине предполагают, что экономические и политические риски, влияющие на кредитоспособность Беларуси, будут существенным образом снижаться при создании с РФ единого экономического пространства в рамках союзного государства.

Среди других рисков для белорусской экономики называется ограничение экспортных возможностей на внешних рынках. Такие ограничения могут реализоваться по причине медленного восстановления экономик стран основных торговых партнеров; сохранения (появления новых) искусственных барьеров для экспорта белорусской продукции; сохранения (введения новых) санкций для белорусских производителей на рынках европейских стран и США; неблагоприятной ценовой динамики на мировых товарных рынках, которая снижает эффективность белорусского экспорта.

В Беларуси сохраняется высокая доля сырьевой составляющей в структуре экспорта (нефть, нефтепродукты, черные металлы, продукты сельского хозяйства), соответственно, имеет место существенная подверженность колебаниям цен на внешних рынках.

По некоторым позициям ценовые риски сохраняются на достаточно низком уровне, так как по ним во главу угла ставится сохранение физического объема поставок на достигнутом уровне, т. е. стоит задача сохранения доли на мировом рынке. В частности, такая стратегия имеет место в отношении калийных удобрений, одной из важнейших позиций товарного экспорта Беларуси. Последние годы страна занимает 3-е место в мире по объемам экспорта калийных удобрений после Канады и РФ.