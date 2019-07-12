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Владимир Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

  • 12.07.2019, 22:55
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Президент Украины встретился с матерями моряков, захваченных в Керчи.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения в Кривом Роге с матерями украинских моряков, которые были захвачены россиянами в Керченском проливе, рассказал, что во время первого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным затронул вопрос о возвращении моряков в Украину. Слова Зеленского приводят украинские издание «Страна.ua».

Сейчас власти республики, указал глава государства, основательно «ведут» эту ситуацию, «чтобы забрать всех ребят». «[Нас интересует] не только минский процесс, не только нормандский процесс и так далее», — заверил Зеленский, добавив, что, если он и дальше будет обсуждать этот вопрос с Москвой, у него «корона с головы не спадет». «Жизни ребят наших — самое главное», — добавил президент.

Вчера, напомнил Зеленский, он впервые поговорил с президентом России Владимиром Путиным. «Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят, готовы ли они (российская сторона. — прим.) отдать их», — рассказал глава государства, отметив, что требовал, чтобы все были возвращены.


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