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Самолет «Белавиа» выкатился за пределы полосы в киевском аэропорту

  • 13.07.2019, 8:12
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Фото: Instagram / Kasia Syramalot

Лайнер получил повреждения, из людей никто не пострадал.

«Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли», — написала в Инстаграм пассажирка самолета Kasia Syramalot.

В аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны) tut.by сообщили, что рейс B2847 из Минска должен был приземлиться в 23.40. При посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров.

Никто не пострадал. Сам самолет, по словам представителя аэропорта, получил незначительные повреждения «в виде поцарапанной краски».

Фото: Instagram / Kasia Syramalot

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