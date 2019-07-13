Синоптики рассказали о погоде в субботу 2 13.07.2019, 9:26

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В Беларуси пройдут дожди и грозы.

В субботу, 13 июля, погоду на территории страны будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди (прогремят грозы).

Ветер слабый до умеренного (при грозах порывистый). Максимальная температура воздуха в середине дня +17..+23°C.

В столице прогнозируются дождь и гроза. Столбик термометра в течение суток покажет:

утром +9..+11°C;

днем +18..+20°C;

вечером +14..+16°C.