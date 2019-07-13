Миграция в Россию из Средней Азии приобретает угрожающие масштабы 4 13.07.2019, 10:35

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Новые политические и экономические катаклизмы практически неизбежны.

Вопреки широко распространенному в СМИ мифу о снижении миграционной привлекательности России приток в неё трудовых мигрантов из азиатских стран СНГ растет. Его побочным, но от этого не менее негативным результатом является очередной виток обострения межэтнических отношений, которое наиболее заметно в местах максимальной концентрации мигрантов, пишет paruskg.info.

В материалах по миграционной проблематике, опубликованных российскими СМИ в последнее время, нередко путают два вида миграции – постоянную, подразумевающую переезд на новое место жительства, и временную трудовую миграцию, которая зачастую носит сезонный характер. Данные по постоянной миграции публикуются Росстатом, а по временной – Главным управлением МВД РФ по вопросам миграции, в ведение которого после ликвидации в 2016 г. Федеральной миграционной службы перешла миграционная статистика. Непонимание принципиальной разницы между этими видами данных порождает ошибки в трактовке миграционной ситуации, которые в итоге могут привести к неверным управленческим решениям.

Снижение миграционной привлекательности России, о котором широко писала пресса, относится именно к постоянной миграции, то есть переселению в РФ на относительно продолжительный период времени. С 2012 г. к этой категории Росстат относит всех тех, кто приехал в Россию на 9 месяцев и более. И численность этой группы мигрантов по итогам 2018 г. действительно сократилась. Положительное сальдо миграционного обмена (количество прибывших минус число выбывших) России с зарубежными государствами за 2018 г. по сравнению с предыдущим 2017 г. сократилось с 211,9 до 124,9 тыс. человек. Произошло это потому, что уменьшилось как число приехавших в Россию, так и выбывших из нее.

Данные по временной миграции в статистику Росстата не попадают. Между тем они показывают, что объемы иммиграции из азиатских стран СНГ в 2018 г. заметно возросли. И никакого снижения миграционной привлекательности РФ в глазах их жителей не происходит. Напротив, в прошлом году она заметно увеличилась. Всего МВД России по итогам 2018 г. было поставлено на миграционный учет 17,8 млн. человек – на 2 млн. больше, чем в предыдущем, 2017 г.

Столь значительный рост, скорее всего, отчасти был вызван проведением чемпионата мира по футболу. Но одновременно выросла и миграция из республик бывшего СССР, откуда в Россию едут отнюдь не футбольные фанаты. Число их граждан, поставленных МВД на миграционный учет, выросло за год почти на 800 тыс. человек и достигло 12,7 млн.

Вообще миграционные потоки между Россией и странами СНГ в прошлом году менялись разнонаправленно. Число мигрантов из одних стран сократилось, а из других – заметно увеличилось. К первой группе стран относятся Молдова, Украина, Кыргызстан, Армения и Грузия. В совокупности число граждан этих государств, поставленных на миграционный учет, сократилось на 96,2 тыс. человек.

К странам, продемонстрировавшим увеличение миграционного потока в РФ, относятся Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Беларусь, Азербайджан, а также прибалтийские государства. В общей сложности число их граждан, поставленных МВД России на миграционный учет, выросло на 864,3 тыс. человек, что позволило с лихвой компенсировать падение миграции из других стран СНГ и обеспечить ее заметный прирост.

Увеличение иммиграции было обеспечено главным образом Узбекистаном (+416,8 тыс.) и Таджикистаном (+224,2 тыс.), из которых в Россию за 2018 г. приехало на 641 тыс. человек больше, чем в 2017 г. Эта цифра сопоставима с населением среднего российского областного центра, что для периода протяженностью в один год является очень значительной цифрой. Если же посчитать граждан всех пяти стран Средней Азии, приехавших в прошлом году в Россию, то их численность составит 8,5 млн. человек.

Для сравнения: в Дальневосточном федеральном округе РФ проживает всего лишь 6,2 млн. человек, в Северо-Кавказском – 9,8 млн., в Уральском – 12,4 млн., в Северо-Западном – около 14 млн. Численность одних только мигрантов из Узбекистана и Таджикистана значительно больше, чем все население Санкт-Петербурга. А количество мигрантов из Кыргызстана (877 тыс.) оказалось больше, чем население Карелии, Новгородской, Псковской, Мурманской области или Республики Коми.

Помимо постановки выходцев из стран СНГ на миграционный учет происходит их снятие с этого учета. Но этот акт отнюдь не означает, что мигрант действительно покинул пределы России. Как поясняет Росстат, «снятие с регистрационного учёта осуществляется автоматически в процессе электронной обработки данных о миграции населения… по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства».

То есть физически мигрант вполне себе может оставаться в России, тогда как по данным миграционного учета он ее уже давно покинул. Неприятности ему грозят лишь при встрече с сотрудниками полиции, что, учитывая заметное сокращение ее численности в ходе реформы МВД, происходит далеко не всегда. Кроме того, такому мигранту может быть запрещен въезд в Россию в случае, если он все же поедет к себе на родину и решит потом вернуться обратно. Но эту проблему можно легко решить, получив на родине новый паспорт.

По последним подсчетам МВД РФ, которые были озвучены в декабре прошлого года начальником Главного управления по миграции Валентиной Казаковой и, судя по всему, заслуживают доверия, в России находятся около двух миллионов нелегальных мигрантов. Если же учесть, что большинство мигрантов являются выходцами из республик Средней Азии, их общая численность на протяжении года может составлять до 10 млн. человек, что в два раза больше населения Санкт-Петербурга и сопоставимо с населением Москвы.

Кроме того, за 2018 г. в РФ прибыли еще около 1,3 млн. выходцев из государств Закавказья. Фактически число мигрантов, ежегодно прибывающих в Россию из азиатских стран СНГ, сопоставимо с населением средней европейской страны, такой как Греция, Чехия, Португалия или Швеция.

Один из самых острых вопросов – география регионов, которые выбирают мигранты. Почти две трети из них в прошлом году были поставлены на миграционный учет в двух федеральных округах – Центральном (37,8%) и Северо-Западном (21,5%). Миграционная привлекательность остальных федеральных округов относительно невелика. Почти треть всех поставленных на миграционный учет лиц были зарегистрированы в столичном регионе – Москве и Московской области, а пятая часть – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Абсолютные цифры выглядят еще более тревожно. За прошлый год в столичном регионе на миграционный учет было поставлено 5,1 млн. человек, что эквивалентно четверти совокупного населения Москвы и области. А в Петербурге и Ленинградской области было зарегистрировано 3,3 млн. мигрантов, что составляет более половины числа их постоянных жителей.

Наметившееся в последнее время обострение межэтнических отношений, включая целую серию столкновений и криминальных инцидентов с явным национальным подтекстом, является прямым следствием увеличения масштабов иммиграции из азиатских стран СНГ, которая принимает угрожающие масштабы. Похожая ситуация уже складывалась к 2013 г., когда бесконтрольный приток мигрантов и ухудшение криминогенной обстановки привели к массовым антимигрантским выступлениям в московском районе Бирюлево-Западное.

Выход из ситуации тогда был найден в ужесточении миграционной политики, включая разрешение въезда только по загранпаспортам, введение патентов, запрет гражданам стран СНГ находиться в России без оформления документов более 90 дней в течение полугода и т.п. Сократить миграцию помог и экономический кризис 2015-2016 гг. Но с тех пор мигранты к новым требованиям адаптировались и, более того, научились успешно их обходить.

В отличие от России, которая погружается в новый виток демографического кризиса, население Средней Азии из-за высокой рождаемости продолжает быстро расти. На начало 2018 г. во всех пяти странах региона проживало более 70 млн. человек. Проблемы безработицы власти стран региона предпочитают решать за счет российского рынка труда. Но обеспечить работой всю Среднюю Азию РФ явно не в состоянии.

Уровень безработицы в самой России по методике ВЦИОМ, основанной на самоопределении респондентов, вдвое выше официальной и составляет около 10% от численности рабочей силы. И если миграционная политика изменений не претерпит, новые политические и экономические катаклизмы, связанные с растущим притоком трудовых мигрантов из азиатских стран СНГ, практически неизбежны.