Из-за холодной погоды цена на огурцы выросла вдвое 13.07.2019, 9:59

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Фото: b-g.by

Цены кусаются, особенно, если покупать овощи на закатки.

Частники, которые торгуют на «Брестском рынке», рассказали «БГ», что из-за холодной погоды огурцы стали расти медленнее. Из-за этого продавать их стали дороже. Причем, раза в два. Тем не менее, огурцов на рынке в Бресте много, хватит пока на всех. Разве что цены кусаются, особенно, если покупать овощи на закатки.

Фото: b-g.by

Минимальная цена на огурцы в этом году была 5о копеек – 1 рубль. Все зависит от размеров и времени сбора урожая. Вчерашние и те, что покрупнее стоят дешевле. Те, что сорвали сегодня, аккуратной формы и небольшого размера – дороже.

После похолодания килограмм огурцов продают уже по 1,50 – 2 рубля. Есть и за 40 копеек, но огромные семенные.

Фото: b-g.by

Как рассказали частники на рынке, сдать этот зеленый овощ оптовикам в Бресте можно по 1,20 рубля. Продавцы, торгующие не своей продукцией, сообщили, что закупают огурцы по 1,30.

Фото: b-g.by

На оптовых рынках Столинского района, огуречного края Беларуси, цены на «зелененькие» также взлетели. Если 9 июля в Белоуше за килограмм огурцов давали 30 копеек, то 11 июля – уже 60, а в Ольшанах 10 июля цена доходила до 70 копеек.

Те, кто выращивает этот овощ на своих участках, говорят, что падение цены стоит ждать, только если снова потеплеет. Только тогда огурцы снова активно пойдут в рост.