По всему миру пройдут акции по случаю дня рождения Сенцова 1 13.07.2019, 10:55

Олег Сенцов

Фото: kommersant.ru

Осужденному в России украинскому режиссеру в субботу, 13 июля, исполняется 43 года.

Это уже шестой день рождения, который Олег Сенцов встречает в заключении. По всему миру сегодня проходят акции по случаю его дня рождения.

Список мероприятий на своей странице в Facebook опубликовала председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Так, в украинских городах проведут показы фильмов и чтения произведений Сенцова, флешмобы по написанию писем политзаключенным и различные акции солидарности по случаю дня рождения режиссера. Мероприятия пройдут в Киеве, Львове, Днепре, Ужгороде, Одессе, Запорожье, Черновцах, Краматорске и других городах. Кроме того, соответствующие акции проведут и за рубежом: в Лондоне, Люксембурге, Мюнхене, Берлине, Риге, Нью-Йорке, Люблине, Москве, Галифаксе и др.

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист, наиболее известный зрителю по фильму "Гамер" (2012). Картина участвовала в фестивале авторского кино в Роттердаме, в конкурсной программе МКФ GoEas в немецком Висбадене, а также демонстрировалась на Киевском МКФ "Молодость" и минском фестивале "Листопад". Свой второй фильм "Носорог" Сенцов так и не успел снять - в Украине началась Революция Достоинства. Режиссер был активным участником "Автомайдана".

В родной Симферополь Сенцов вернулся в конце февраля 2014 года - и тут же подключился к деятельности активистов, поддерживающих движение "За единую Украину". 11 мая 2014 Олега Сенцова задержала в Крыму Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Позже его перевезли в Москву, в следственный изолятор в Лефортово. Кинорежиссера обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия. В материалах сфабрикованного дела он назывался организатором диверсионно-террористической группы. С требованием освобождения Олега Сенцова к российским властям обращались представители украинской киносообщества, правительство Украины, Европейская киноакадемия; кинорежиссеры с мировым именем: Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Кен Лоуч и другие. Однако, все было напрасно.

В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В феврале 2016 его этапировали в Якутию, а с ноября 2017 Олег Сенцов находится в исправительной колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

17 января 2016 года Чешский кинематографический и телевизионный союз FITNESS наградил Сенцова специальной премией жюри. 26 апреля 2017 в Нью-Йорке (США) украинскому режиссеру заочно вручили премию американского ПЕН-клуба имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

В мае 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных - уже тогда Кремль незаконно держал за решеткой более 70 украинцев. Сенцов голодал 145 дней, отказываясь просить о помиловании. Он прекратил голодовку, чтобы избежать унизительного принудительного кормления.