Власть боится вот таких 1 Виктор Горбачев, «Солидарность»

13.07.2019, 11:20

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Все больше людей понимают, что так жить нельзя.

Именно настоящий. Именно — Наставник. С большой буквы. Человек, которому можно верить, брать с него пример и учиться. Учиться жить так, как надо, а не во лжи и по приказу.

Я думал — всё! Больше в этой стране учителей не осталось. Нет, они есть. И дипломы такие у людей есть, где написано, что они учителя. Но написанному не всегда стоит верить. Особенно, когда подобные люди в избирательных комиссиях. И там фальсификации. Или когда учат так, как говорят властьимущие, а не по совести. Или собирают с родителей деньги на разные нужды.

Или когда в «депутатском» корпусе голосуют так, как им говорят, а не так, как стоило бы.

Народ это видит и делает выводы. И чем дальше — тем меньше остаётся настоящих учителей и наставников. Мы их теряем.

И тут читаю такое. Брест. Люди выходят на площади и двигаются по улицам города вот уже второй год. Против строительства аккумуляторного завода. Сопротивляются и высказывают свою точку зрения. Они не боятся. Их штрафуют, запугивают, устраивают против них различные провокации, кидают на «сутки», возбуждают против них надуманные дела. А они всё выходят и выходят.

И как гром среди ясного неба — Учитель! Настоящий учитель и наставник. Женщина. Её штрафуют уже второй раз за регулярное участие в этих шествиях. А она всё выходит и выходит.

Людмила Павловна Карчевская. Единственная учительница среди сотен протестующих. Она переживает за будущее своих детей, внуков и наше поколение. А её за это судят! Последний штраф — 510 рублей за шествие.

Понимаете? Настоящего учителя судят. Власть боится таких вот, которые не попадают под пяту и живут не по приказу. Власть их страшится. Ибо они учат детей жить по совести. А вот это тут не ценится и не приветствуется. Это пытаются вырубить на корню.

Людмила Павловна, низкий Вам поклон. Я не знаю Вас лично. Однако Вы возвращаете веру в то, что в нашей стране ещё есть Учителя и Наставники с большой буквы. Настоящие, и не только по диплому звучащие. Значит — и воспитываются кое-где дети по-настоящему и по совести. Благодаря Вам.

Значит, ещё не всё потеряно и быть. Быть нашей стране, коль не могут сломать учителя. Значит, есть где-то такой же врач, директор, рабочий, крестьянин, военный и милиционер. Который понимает, что так жить нельзя.

Виктор Горбачев, «Солидарность»