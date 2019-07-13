Поиски саркофага 13.07.2019, 11:30

Помещение политической мумии на правящие высоты.

Вчера в печать полились слухи о том, что Кремль обсуждает вопрос о "парламентской реформе". Цель, вероятно, имитация "парламентской республики": вся власть в руках у премьера, и Путин - бессменный премьер после 2024 года, пишет Телеграм-канал СерпомПо.

Может быть, тема и обсуждается как один из вариантов. Томительно, видимо, мучиться до 2024 года. А здесь все можно постараться провернуть быстро (выборы в Госдуму в 2021-м), и затем уже сесть премьером плотно и навсегда, не ограничивая себя по срокам. Ну, а дальше – медицина поможет лет на 15-20.

Какой бы вариант с сохранением Путина у власти ни был реализован, смысл один – помещение политической мумии на правящие высоты. И ничего не менять. Как политический деятель Путин давно исчерпал себя, давно закончился, ничего не может дать стране, его пребывание у власти – анахронизм.

Но уходить некуда и страшно. Поэтому поиски "саркофага", в который можно поместить выцветший образ "национального лидера", будут продолжены.