Бессмертный сказал, как Путин привлек Медведчука в «Минск» 2 13.07.2019, 11:50

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Роман Бессмертный

Почему олигарх участвует в минских переговорах по Донбассу?

Президент РФ Владимир Путин привлек пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука к участию в минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангелы Меркель. Об этом в эфире Радио НВ заявил новоназначенный представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

"Вспомните, как Медведчук появляется в минском процессе. Вот сейчас рассказывают - Порошенко такой сякой. Да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель… Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть (в ТКГ, - ред.) - где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - сказал он.

9 июля 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы во время Минских переговоров по Донбассу.