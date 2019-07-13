Миллионы на траве: украинцы нашли для себя статью дохода 2 13.07.2019, 11:54

2,262

Сбор лекарственных трав, крапивы и чая приносит миллионные заработки.

Попасть в список богачей при помощи лекарственных трав. Журналисты ТРК Украина пообщались с жителями Хмельницкой области, для которых сбор трав уже давно стал постонным дополнительным доходом.

В этом бизнесе все зависит от спроса на то или иное растение, от его качества и готовности за него платить покупателя. Так, в этом году за киллограм мальв платят около 200 гривен, ноготков - 80 гривен. За сухую бузину дают 45 гривен. Заработать таким образом за сезон можно тысячи гривен.

Самые дорогие – сухие травы. Часто люди привозят свежие. Тогда их предприниматели сушат на специальных стеллажах, а затем прессуют. Далее эти травяные кубики складывают в огромные мешки. Зашивают и подписывают. А затем отправляют на заводы, которые делают из трав крем, лечебные настойки и чаи. Некоторые украинские цветы едут за границу. Предприниматель Николай Прудыус уверяет: миллионы гривен лежат у украинцев под ногами.

"Официально наши доходы по налоговой отчетности в пределах 3 млн гривен на трех физических лиц, оформленных предпринимателями. Из этих доходов мы выплачиваем людям в среднем за год 1,2-1,5 млн гривен", – рассказывает предприниматель Николай Прудыус.

Еще, по словам "охотников за травами", хорошо идет и чай. Если правильно смешать цветы эхинацеи, мальвы, липы, листья смородины и малины, получится ароматный бодрящий лечебный напиток.