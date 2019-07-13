Падение рубля может произойти по «рукотворным» причинам 5 13.07.2019, 12:09

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Фото: tut.by

Кредитование населения пять кварталов подряд находится в «красной зоне».

9 июля в Минске прошла конференция агентства Fitch о ситуации в белорусской экономике. Эксперты сделали на конференции немало громких заявлений.

Пессимизма нагнал выступающий от Fitch — старший директор аналитической группы по суверенным рейтингам Эрик Ариспе, пишут banki24.by.

По оценкам Fitch, рост белорусской экономики замедлится в 2019 году до 2% и в долгосрочной перспективе будет ниже, чем у сопоставимых стран. Потери Беларуси от налогового маневра в России обернутся затратами в объеме 10,6 млрд USD.

Глава представительства МВФ в Беларуси Надим Илахи был скептичен к потенциалу экономики Беларуси без проведения структурных реформ. По расчетам МВФ, потери нашей страны от налогового маневра России к 2024 году достигнут 5% ВВП.

Без компенсации от РФ и реформ экономика Беларуси скатится в рецессию. Это значит, что повторится ситуация с ВВП в кризисных 2015—2016 гг. Произойдет существенное снижение доходов бюджета, что может потребовать от властей корректировок в экономической политике.

Ранее под корректировками международные кредиторы часто подразумевали девальвацию белорусского рубля. Однако на сегодня курс является рыночным, да и негативные эффекты от девальвации болезненны для властей, банков, предприятий и населения. Поэтому предложение МВФ скорее всего созвучно с тезисами Всемирного банка. Нужно нарастить доходы бюджета за счет ликвидации неэффективных льгот и оптимизировать расходы. На экономическом языке это называется бюджетной консолидацией.

Правда, пока Минфин Беларуси декларирует ровно обратный подход — обнуление профицита бюджета назначено уже на 2020 год. Высока вероятность, что в Совмин просто спустили команду о подготовке к выборам.

Тем временем, индикаторы Нацбанка показывают, что кредитование населения пять кварталов подряд находится в «красной зоне». В последний раз индикаторы были там перед девальвацией 2011 года. Так что падение курса рубоя может случиться по рукотворным причинам, но без участия со стороны Нацбанка.